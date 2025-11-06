El Country Club de Barranquilla llevará a cabo a partir de este viernes y hasta el domingo 9 de noviembre, la edición 11 de “La Vitrina”, una feria que celebra y visibiliza el talento emprendedor de sus socios, en un espacio de encuentro que refleja la creatividad, la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad Country.

“La Vitrina” nació para abrir caminos, para acompañar sueños y para demostrar que cuando una comunidad impulsa lo propio, crece un legado compartido.

Este año, el emblemático Salón Jumbo reunirá a 67 marcas creadas por socios y 15 marcas aliadas, que presentarán sus propuestas en las categorías de moda, accesorios, belleza, bienestar, decoración y estilo de vida. Será un escenario para descubrir nuevas ideas, fortalecer relaciones y generar oportunidades de crecimiento en un entorno familiar y exclusivo.

La feria también reafirma el compromiso del Club con la responsabilidad social y la sostenibilidad, integrando la participación de fundaciones que transforman vidas y territorios: Fundación Gases del Caribe, con sus iniciativas de emprendimiento y economía circular: Reciclarte y Rosquitas de Chorrera.

Fundación Promigas, con su programa de formación y bienestar alimentario Crocanitos.

Fundación Social Country Club, con el programa Descubriendo mis habilidades, que potencia vocaciones y fortalece proyectos de vida.

Nu3, con el programa Panu3 “Panadería social”.

Con esta edición, el Country continúa construyendo una comunidad que valora el esfuerzo, acompaña el talento y se fortalece desde la colaboración, impulsando el desarrollo económico y social de la región.

“La Vitrina es más que una feria; es un mensaje de orgullo. Aquí celebramos a quienes crean, emprenden y trabajan por sus sueños. Somos una familia que crece desde el talento y la unión”, dijo María del Socorro Bermeo Navia, gerente General del Country Club.

Información del evento

Lugar: Salón Jumbo, Country Club de Barranquilla

Fechas y horarios:

Viernes 7: 2:00 p.m. – 9:00 p.m.

Sábado 8: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Domingo 9: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Acceso: Exclusivo para socios e invitados con boleta.

Convenio de Estacionamiento con Word Trade Center.