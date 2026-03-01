Talento y memoria. El Country Club vivió una noche memorable este viernes con la temporada de fiestas 2026 del Country Club de Barranquilla que continuó con un momento cargado de simbolismo: la comparsa prejuvenil y juvenil “El Código de la Memoria”, una puesta en escena que exaltó el valor de los recuerdos, la tradición y los vínculos que, generación tras generación, han construido la esencia del Club.

Desde el inicio, el espectáculo invitó a un recorrido por la memoria colectiva, destacando momentos emblemáticos como los partidos de tenis, los encuentros en la piscina, los juegos de billar y dominó, y la fuerza del Carnaval como parte fundamental de la identidad institucional. Cada escena reafirmó el papel de los socios como guardianes de una historia viva que sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo.

Jesús Rueda/EL HERALDO

La velada fue conducida por Margarita Lora Gerlein, quien dio la bienvenida al evento y presentó a la directora artística Giselle Lacouture, encargada de compartir la sinopsis de esta propuesta que conectó pasado y presente a través de una narrativa emotiva y cuidadosamente construida.

Las capitanas, Juliana Freidel Lora y Alana Habib Martínez Aparicio, lideraron esta experiencia con sensibilidad y carácter, representando el espíritu del Centenario y el valor de la continuidad generacional.

El acompañamiento de sus familias fue fundamental en todo el proceso. Juan Manuel Freidel y Margarita Lora, junto a sus hijos Camilo y Jack, así como Orlando Habib y Giselle Martínez Aparicio, junto a Joseph y Salomón, aportaron dedicación y compromiso para hacer posible esta experiencia.

Al cierre, la Junta Directiva entregó un reconocimiento especial a las capitanas por su liderazgo y aporte al Centenario, otorgado por su presidente, Enrique Carvajales Marulanda, quien destacó también el respaldo de sus familias.

“El Código de la Memoria” dejó una huella significativa, reafirmando que el futuro del Country Club se construye honrando su historia y fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad.