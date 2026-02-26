En el marco de la celebración de los 100 años del Country Club de Barranquilla, la temporada de fiestas 2026 continúa con una puesta en escena cargada de simbolismo y emoción: la comparsa prejuvenil y juvenil “El Código de la Memoria”, una propuesta que integra a dos generaciones en un mismo escenario para rendir homenaje a la tradición, la historia y los lazos que han construido la esencia del Club.

Liderada por las capitanas prejuvenil Juliana Freidel Lora y juvenil Alana Habib Martínez Aparicio, esta comparsa se presenta como un espectáculo que trasciende la danza, convirtiéndose en un relato vivo sobre la importancia de preservar nuestras raíces y transmitirlas de generación en generación.

Desde su concepción, la puesta en escena envuelve al público en una narrativa donde el pasado y el presente dialogan, recordándonos que cada socio es guardián de una historia que sigue escribiéndose.

A través de la música, la coreografía y una estética cuidadosamente construida, “El Código de la Memoria” exalta el valor de la tradición como un legado que evoluciona sin perder su esencia.

Las capitanas, con fuerza, sensibilidad y una conexión auténtica con el significado de la comparsa, lideran esta experiencia que resalta la unión familiar, el sentido de pertenencia y el orgullo de hacer parte de una institución centenaria.

El acompañamiento de sus familias ha sido fundamental en este proceso. Por parte de la Capitana Prejuvenil, sus padres, Juan Manuel Freidel y Margarita Lora, junto a sus hermanos Camilo y Jack, acompañan cada etapa de esta experiencia. Así mismo, la Capitana Juvenil cuenta con el incondicional respaldo de sus padres, Orlando Habib y Giselle Martínez Aparicio, y sus hermanos Joseph y Salomón, quienes son pieza clave en la construcción de este proyecto.

“El Código de la Memoria” reafirma que el futuro del Country Club se construye honrando su historia y fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad.