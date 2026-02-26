Compartir:
Por:  Redacción Sociedad

En el marco de la celebración de los 100 años del Country Club de Barranquilla, la temporada de fiestas 2026 continúa con una puesta en escena cargada de simbolismo y emoción: la comparsa prejuvenil y juvenil “El Código de la Memoria”, una propuesta que integra a dos generaciones en un mismo escenario para rendir homenaje a la tradición, la historia y los lazos que han construido la esencia del Club.

Liderada por las capitanas prejuvenil Juliana Freidel Lora y juvenil Alana Habib Martínez Aparicio, esta comparsa se presenta como un espectáculo que trasciende la danza, convirtiéndose en un relato vivo sobre la importancia de preservar nuestras raíces y transmitirlas de generación en generación.

Desde su concepción, la puesta en escena envuelve al público en una narrativa donde el pasado y el presente dialogan, recordándonos que cada socio es guardián de una historia que sigue escribiéndose.

A través de la música, la coreografía y una estética cuidadosamente construida, “El Código de la Memoria” exalta el valor de la tradición como un legado que evoluciona sin perder su esencia.

Las capitanas, con fuerza, sensibilidad y una conexión auténtica con el significado de la comparsa, lideran esta experiencia que resalta la unión familiar, el sentido de pertenencia y el orgullo de hacer parte de una institución centenaria.

El acompañamiento de sus familias ha sido fundamental en este proceso. Por parte de la Capitana Prejuvenil, sus padres, Juan Manuel Freidel y Margarita Lora, junto a sus hermanos Camilo y Jack, acompañan cada etapa de esta experiencia. Así mismo, la Capitana Juvenil cuenta con el incondicional respaldo de sus padres, Orlando Habib y Giselle Martínez Aparicio, y sus hermanos Joseph y Salomón, quienes son pieza clave en la construcción de este proyecto.

“El Código de la Memoria” reafirma que el futuro del Country Club se construye honrando su historia y fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad.