La intérprete argentina Amanda Miguel regresará a Colombia con su gira ‘Él Me Mintió World Tour’, con dos presentaciones programadas para el 10 de abril en el Centro de Convenciones de Armenia y el 11 de abril en Expofuturo, en Pereira.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la artista volverá a los escenarios colombianos con un espectáculo que recorre los temas más representativos de su carrera, consolidada a lo largo de 18 producciones discográficas.

Dos conciertos en el Eje Cafetero

El tour internacional tendrá en Colombia únicamente dos paradas, ambas en el Eje Cafetero. El 10 de abril el concierto se realizará en el Centro de Convenciones de Armenia, y el 11 de abril en el recinto ferial Expofuturo, en Pereira.

Las fechas hacen parte del ‘Él Me Mintió World Tour’, una gira que celebra 46 años de carrera artística y que ha llevado a la cantante por distintos escenarios internacionales.

La expectativa es alta, dado que no habrá presentaciones en otras ciudades del país, incluida Bogotá.

Un repertorio con sus grandes éxitos

Durante los conciertos, Amanda Miguel interpretará algunos de los himnos que la consolidaron como referente de la balada romántica y la música de despecho en español.

En el repertorio figuran canciones como Castillos, Mi buen corazón, Hagamos un trato y, por supuesto, Él me mintió, uno de los mayores éxitos de su discografía.

“La gira se llama ‘Él me mintió’ porque es uno de los más grandes éxitos de mi carrera. Es un show especial para todas las despechadas y despechados… básicamente son mis éxitos. Estoy muy contenta porque es un show hermoso que sigue después de 46 años de Amanda Miguel”, comentó la artista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante confirmó las fechas en Colombia y expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público nacional.

“¡Colombia! Estoy muy feliz y emocionada de celebrar con ustedes 46 años de éxitos con mi ‘Él me mintió World Tour’. 10 de abril - Centro de Convenciones, Armenia; 11 de abril - Expofuturo, Pereira. Cantaremos juntos Él me mintió, Castillos, Mi buen corazón y muchos éxitos más que han marcado nuestras vidas ¡Los espero para dos noches inolvidables!”, escribió.

En los comentarios, seguidores de distintas ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Villavicencio y Barranquilla manifestaron su interés en que la gira incluya nuevas fechas en el país. También hubo mensajes desde Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Argentina, solicitando presentaciones en esos territorios.

La trayectoria de Amanda Miguel la ha posicionado como una de las voces más reconocidas de la música romántica en español. Su estilo interpretativo y la permanencia de sus canciones en el imaginario colectivo han mantenido vigente su propuesta artística a lo largo de 46 años.

El regreso de la artista con el ‘Él Me Mintió World Tour’ representa una nueva oportunidad para que el público colombiano reviva en vivo los temas que marcaron distintas generaciones.