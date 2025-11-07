En el episodio del pasado jueves 6 de noviembre en el Desafío Siglo XXI, una de las participantes fue expulsada del juego y dejó a todos los televidentes sorprendidos.

Se trata de la barranquillera Katiuska Bula, quien fue expulsada de la competencia por divulgar información confidencial del reality por dinero.

La encargada de dar la noticia fue Andrea Serna que mediante una videollamada grupal explicó los motivos por los cuales la producción estaba tomando esa decisión.

“Dada la gravedad, tengo y me veo la obligación de compartirla con todos ustedes. En este programa, seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido. Aquí creemos en la palabra. Le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores, de los principios. Quizás por eso, por mantenernos firmes a esos principios, es que este programa lleva 21 años al aire”, dijo Serna.

Todos los participantes se veían muy impresionados por la situación pero, todavía no sabían de quién se trataba. Luego, Andrea siguió indicando que no podían pasar por alto esa eventualidad, pues lo primero que hacían los concursantes era firmar un pacto de confidencialidad.

Caracol Televisión Expulsan a la barranquillera Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’

“Personas de su entorno más cercano, accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente esta competencia”, añadió.

En ese momento todo quedó en silencio y Serna agregó: “Este juego, como la vida misma, se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender. Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan, ese es el verdadero Desafío. Katiuska, me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”.

La impresión fue inevitable, pues la costeña era una de las favoritas para llevarse el premio final. Sin embargo, ella no ha sido la única que a lo largo de la historia ha sido expulsada en el Desafío de Caracol Televisión.

Los participantes que han sido expulsados durante la historia del Desafío

El primer expulsado fue hace 10 años, y se trata de Alejandro Herrera en el Desafío India ‘La Reencarnación’, quien golpeó a su compañero George durante una discusión.

Instagram caracoltv Alejandro Herrera en el Desafío India ‘La Reencarnación’,

Le sigue Ossa Villegas expulsado en el Desafío The Box 2022 por consumir proteína en polvo del otro equipo que claramente no podía.

Instagram caracoltv Ossa Villegas expulsado en el Desafío The Box 2022 por consumir proteína en polvo

Después le siguió Valerie de la Cruz Millán, conocida en redes sociales como la ‘Beba’ fue otra barranquillera expulsada del Desafío XX en el 2024 por romper las reglas del juego y no cumplir uno de los castigos.

Instagram caracoltv Valerie de la Cruz Millán, conocida en redes sociales como la ‘Beba’

En ese mismo Desafío fue expulsado Marlon, quien infringió la regla número 20 de guardar comida luego de un ciclo terminado.