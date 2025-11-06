En Brasil hay consternación por la muerte de Bárbara Elisa Yabeta Borges, una joven ‘influencer’ de 28 años que el pasado 31 de octubre recibió un disparo en la cabeza tras quedar en medio de un tiroteo en una de las principales autopistas de Río de Janeiro.

Según medios locales, se trató de un enfrentamiento a bala entre facciones criminales en las inmediaciones del Complexo da Maré, un gran conjunto de favelas en la zona norte de Río de Janeiro, cuya área limita directamente con la autopista Linea Amarela, la ruta más directa al Aeropuerto Internacional de Galeão.

En ese momento Bárbara Borges transitaba por la zona de conflicto como pasajera en un taxi. Uno de los proyectiles de arma de fuego impactó su cabeza, dejándola gravemente herida.

La joven creadora de contenido fue auxiliada y llevada a un hospital local, pero no resistió debido a la gravedad de la herida.

El incidente produjo la interrupción de la autopista en ambos sentidos por algunos minutos.

Passageira em carro de app m0rre após ser baleada na cabeça no RJ



A passageira Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi atingida por uma bala perdida na cabeça durante tiroteio entre facções rivais na Linha Amarela.



NOSSOS SENTIMENTOS A FAMÍLIA E AMIGOS 🖤🌹🫂 pic.twitter.com/8OMMQ6Ljg0 — NITERÓI INFORMES (@NiteroiInformes) November 1, 2025

La Policía Militar, citada por el medio G1, informó que el tiroteo fue producto de una confrontación entre facciones criminales rivales de la región de Vila do Pinheiro, una de las más de quince comunidades que integran el complejo de favelas.

Durante el operativo, los agentes decomisaron un fusil. Los videos que circulan en las redes sociales muestran el momento en que se producen los disparos y un hombre, aparentemente alcanzado por una bala, cae al asfalto.

Momentos después de que el hombre cayera al suelo, dos vehículos de la policía militar llegan al lugar y se escucha la orden de que se tiren “al suelo”.

Días antes, Bárbara Borges había publicado un sentido mensaje en el que reflexionaba precisamente sobre la pérdida de seres queridos.

“Por favor cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas no”, se lee en la publicación.