El cielo nocturno del miércoles 5 de noviembre ofreció un espectáculo impresionante con la llegada de la superluna del Castor, considerada la más grande y brillante de 2025.

Este fenómeno, visible desde casi todos los rincones del planeta, llenó de luz el firmamento y fascinó tanto a astrónomos como a curiosos.

Así se vio la Superluna en México

El nombre “Luna del Castor” proviene del Farmer’s Almanac, una publicación tradicional estadounidense que asocia cada luna llena con los ciclos naturales de la temporada. En este caso, el título hace referencia a la época en que los castores comienzan a prepararse para el invierno, almacenando materiales y construyendo refugios antes de las primeras heladas.

¡La superluna más grande del año! 😱Este 5 de noviembre este fenómeno natural impactó en Sydney Australia, dejando unas hermosas postales.



🌑Las "superlunas" se ocurren cuando la luna está más cerca de la Tierra de lo normal, lo que la hace verse más grande. pic.twitter.com/UTOr9UNXjb — Meganoticias (@meganoticiascl) November 5, 2025

Según explica la NASA, una superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con su perigeo, el punto más cercano a la Tierra durante su órbita. En este momento, el satélite natural puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual.

En esta ocasión, la distancia entre ambos cuerpos fue de aproximadamente 355.000 kilómetros, mucho menor que los 405.000 kilómetros que alcanza en su punto más lejano, conocido como apogeo.

Luna llena.



Ciudad de México, noviembre 2025 pic.twitter.com/IX9Wf19k98 — Santiago Arau (@Santiago_Arau) November 6, 2025

En países Colombia el fenómeno pudo observarse con claridad desde las 7:55 y 8:55 de la noche, respectivamente, siempre que las condiciones climáticas lo permitieran.

Además, esta luna llena también se asocia con otros nombres como Luna de las Heladas o Luna de la Nieve, dependiendo de las regiones y tradiciones locales.

Luna Llena en New York. pic.twitter.com/Zw8FEPVTZT — Leo Astral 🪄 (@LeoAstral_) November 5, 2025

Para quienes no lograron disfrutar de esta imponente superluna, aún habrá una última oportunidad el 4 de diciembre de 2025, cuando ocurra la siguiente y última superluna del año.