La quinta temporada de Emily in Paris llevó a la protagonista, interpretada por Lily Collins, a Roma, donde abrió una nueva sucursal de la agencia Grateau y vivió un importante giro profesional mientras exploraba un romance con Marcello (Eugenio Franceschini).

Sin embargo, la ciudad italiana no será el escenario definitivo, los próximos capítulos combinarán nuevamente París y Roma, con un enfoque renovado en la vida de la publicista y sus relaciones personales.

Netflix anunció que la serie contará con una sexta temporada, apenas tres semanas después del estreno de la quinta. Este anuncio refleja la buena recepción que ha tenido la producción, los nuevos episodios se ubicaron rápidamente entre los contenidos más vistos a nivel mundial, consolidando a la ficción como uno de los títulos más estables del catálogo.

Por otro lado, el creador de la serie, Darren Star, adelantó que la capital francesa seguirá siendo el centro de la trama. “Ella realmente elige su propia vida en París y su trabajo, y todo lo que tanto le ha costado conseguir”, y añadió que cree que “en última instancia, ahí estaba su corazón y tuvo claro que quería estar en París y vivir ahí, que no era algo temporal”, expresó al medio The Hollywood Reporter.

La vida sentimental de Emily continuará siendo un eje de la historia. Tras su romance italiano y los altibajos con Gabriel (Lucas Bravo), Star adelantó que aunque no volverán a ser pareja de inmediato, la puerta para un posible reencuentro permanece abierta. “No creo que Emily y Gabriel vayan a ser… no creo que sea una relación inmediata, aunque sí creo que las personas pueden reconciliarse”.

Además, la serie mantiene otras relaciones secundarias como la de Mindy (Ashley Park) y Alfie (Lucien Laviscount), que seguirán aportando dinamismo a los nuevos capítulos.

Aunque la fecha de estreno de la sexta temporada aún no se ha definido, Netflix ha dejado algunas pistas sobre futuras locaciones. Al final de la quinta entrega (ojo, spoiler), Gabriel se marcha de vacaciones y envía una postal a Emily desde Grecia, dejando abierta la posibilidad de que parte de la historia se desarrolle en escenarios paradisíacos. Ni Darren Star ni Lily Collins han confirmado oficialmente estos detalles, pero ambos han expresado su interés en rodar fuera de París, según información publicada por Deadline.

En la próxima temporada, Emily seguirá centrada en su carrera en la agencia Grateau y en la relación con la nueva accionista, la princesa Jane (Minnie Driver), mientras su vida amorosa promete más sorpresas, complicaciones y giros inesperados que mantendrán a los espectadores atentos.

Finalmente, Darren Star fue reconocido recientemente por el presidente francés, Emmanuel Macron, como Caballero de la Legión de Honor, la máxima distinción civil de Francia, por su contribución cultural. Con París como telón de fondo, Emily in Paris continúa combinando glamour, comedia y romance, consolidándose como una de las series más vistas de Netflix.