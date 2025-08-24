La grabación de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’ sufrió un giro inesperado el pasado jueves en Venecia, Italia. Diego Borella, asistente de dirección de 47 años, perdió la vida de manera repentina mientras participaba en los preparativos de una de las escenas que se filmaban en la ciudad.

El servicio de emergencias de la región informó que recibió la alerta a las 18:42. “Nuestra ambulancia llegó a las 18.42. Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19.30 fue declarado fallecido”, señaló la institución en un comunicado.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte, medios italianos como ‘La Repubblica’ indicaron que un infarto fulminante sería la hipótesis más probable. La noticia provocó la suspensión inmediata de la filmación, que hasta ese momento se desarrollaba en escenarios históricos de la ciudad.

La productora a cargo del proyecto también lamentó lo ocurrido. Un portavoz de Paramount Television Studios declaró a la revista ‘People’: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”.

Según el diario ‘Il Messaggero’, las grabaciones se reanudaron el sábado 23 de agosto, aunque hasta ahora ni Netflix ni las demás compañías vinculadas al proyecto —Darren Star Productions y Jax Media— han emitido pronunciamientos adicionales.

Borella era originario de Venecia y contaba con una trayectoria amplia en cine y televisión. Además de su trabajo en el medio audiovisual, dedicó parte de su vida a la literatura y las artes visuales, con especial interés en la poesía y la escritura de cuentos para niños.