La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero a sus 34 años, sigue generando impacto en las redes sociales.

El duro posicionamiento entre Beba de la Cruz y Yuli Ruiz en La Casa de los Famosos: “No estoy aquí para agradarte”

Así puede hacer platanitos en freidora de aire: receta fácil para acompañar con suero

Catalina Sandino y Sasha Calle, las colombianas que conquistan Netflix en The Rip junto a Matt Damon y Ben Affleck

Y es que el cantante de música popular perdió la vida en un trágico accidente de avioneta cerca del aeropuerto de Paipa, en Boyacá, cuando se dirigía a Medellín para cumplir una presentación programada esa misma noche.

La aeronave en la que viajaba no logró elevarse tras el despegue y terminó estrellándose a pocos kilómetros de la terminal aérea. En el siniestro fallecieron seis personas, entre ellas el artista, el piloto y varios integrantes de su equipo de trabajo, dejando un profundo luto en el mundo de la música popular.

Captura de video Avioneta accidentada de Yeison Jiménez

Lamentablemente, su muerte ha estado envuelta en muchas polémicas, primero su homenaje en el Movistar Arena fue muy emotivo pero se presentó un robo a su equipo, que hasta ahora no han encontrado a los responsables.

Igualmente, el cantante Giovanni Ayala se refirió que ese homenaje había sido un desorden pues varios artistas llegaron alicorados. Después, mediante redes sociales se publicaron videos de Yeison contando tres sueños que tuvo de la misma situación: que moría en un accidente aéreo.

Carlos Ortega/EFE Homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez

Asimismo, su mánager durante un en vivo explicó que a Jiménez también le urgía grabar la canción ‘Destino final’ en la cual se despide de una u otra forma.

Ahora, el pasado domingo 18 de enero publicaron un video en el canal de YouTube Los exorcistas de Jesús, sobre las sesiones que tuvieron con el artista.

Instagram losexorcistasdejesus Yeison Jiménez tuvo sesión espiritual

Este video ha desatado una nueva polémica en redes sociales. En la grabación, realizada supuestamente en 2023, sus creadores Sandra Parra y Jhon Porras aseguran haber sostenido una consulta espiritual con Jiménez en la que le advirtieron sobre posibles peligros en su vida.

Según afirman, el cantante los habría contactado hace aproximadamente dos años por presuntas situaciones relacionadas con “brujería”. En la descripción del video, los autodenominados exorcistas aseguran que le advirtieron que debía cuidarse porque enfrentaba riesgos importantes.

“Se lo dijimos hace varios años, pero las ocupaciones y las distracciones del enemigo no lo dejaron empezar su verdadero propósito de vida y se lo llevaron antes de ser usado sobrenaturalmente por Dios”, escribieron en la publicación.

Cortesía Yeison Jimenez en Barranquilla

Asimismo, en su cuenta de Instagram losexorcistasdejesus han publicado varios clips donde el artista le explica lo que siente.

En uno de los fragmentos del video, se escucha a Sandra Parra decirle al cantante que visualizaba un accidente en su futuro y que percibía una supuesta afectación espiritual vinculada a su pierna izquierda, describiendo sensaciones que, según ella, tenían origen sobrenatural.

El fenómeno K-pop paraliza Colombia con BTS

“Yeison Jiménez, su muerte fue provocada con brujería, se lo dijimos hace varios años, pero las ocupaciones y las distracciones del enemigo, no los dejaron empezar su verdadero propósito de vida y se lo llevaron antes de ser usado sobrenaturalmente por Dios. Que el Señor lo tenga en su santa gloria, lamentamos que nuestra cita en Miami nunca se dio, no lo dejaron llegar, el demonio sabía lo que pasaría”, concluyeron en la publicación.

“Yo fui cristiano, y ahora no asisto a ninguna iglesia porque no tengo tiempo. Soy muy devota al Señor de los Milagros y a la Virgen de Guadalupe”, dice el artista en la sesión.

Hasta ahora, la familia del artista no se ha pronunciado sobre este video, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente aéreo.