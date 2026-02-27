Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, afirmó este jueves 26 de febrero, durante una intervención en la Plaza de Bolívar, que el presidente Gustavo Petro dio la instrucción de convertir en pública a la Nueva EPS y gestionar los recursos necesarios para saldar sus obligaciones financieras.

En su discurso ante los asistentes al Encuentro Nacional de Salud, el jefe de la cartera explicó que el Gobierno nacional está evaluando mecanismos para obtener fondos adicionales que permitan cubrir las deudas acumuladas por la entidad promotora de salud.

“El señor presidente de la República ordenó que se volviera pública la Nueva EPS y le ordenó al ministro de Hacienda que comience a buscar recursos para que, como Estado colombiano, se puedan pagar todas las deudas que tienen con cada una de las diferentes empresas sociales del Estado”, expresó.

Asimismo, Jaramillo reiteró además una postura que ha defendido desde el inicio de su gestión: “se tiene que acabar el negocio de la salud en Colombia”.

Las declaraciones provocaron aplausos entre los ciudadanos congregados en la plaza, quienes reaccionaron con entusiasmo frente al anuncio oficial.

Minutos antes, el ministro había recordado que la Nueva EPS cuenta con participación mayoritaria del Estado, razón por la cual se estarían estructurando nuevas fuentes de financiación (entre ellas posibles préstamos) para responder por los compromisos pendientes.

También indicó que la prioridad en los desembolsos será cubrir lo adeudado a los hospitales públicos. “Por eso asume el Gobierno esa responsabilidad”.

Finalmente, el anuncio se produce en medio del debate generado por un reciente decreto que redefine las condiciones de operación de las EPS en el país. Entre los puntos más discutidos está la posibilidad de que estas entidades funcionen en determinados territorios según el número de habitantes, lo que podría derivar en traslados de afiliados hacia aseguradoras de mayor tamaño.

Por otro lado, el representante a la Cámara Andrés Forero advirtió que la Nueva EPS podría recibir millones de usuarios provenientes de EPS Sura y Sanitas EPS, en caso de que se concrete la reorganización del sistema.