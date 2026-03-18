Un total de 23 representantes a la Cámara radicaron este miércoles 18 de marzo una solicitud de citación a debate de moción de censura contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.

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En el documento, dirigido al presidente de la Cámara, Julián López, los congresistas señalan que la solicitud se fundamenta “en hechos relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales como jefe de la cartera de Salud y Protección Social”.

En particular, los representantes quieren abordar en el debate de moción de censura “lo concerniente a la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la garantía del derecho fundamental a la salud y la adopción de medidas frente a la actual situación del sector”.

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Los congresistas consideran que existen “circunstancias graves” que comprometen la adecuada conducción del Ministerio y que ameritan el ejercicio del control político por parte de la Cámara de Representantes.

Sostienen que la deficiencia en la conducción sectorial por parte de Jaramillo se ve reflejada en el aumento sostenido de tutelas, la crisis en la entrega de medicamentos y “la insuficiencia de respuestas estructurales”.

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Por lo tanto, advierten que la permanencia del ministro Guillermo Alfonso en el cargo compromete la credibilidad institucional y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.

“En consecuencia, solicitamos se sirva disponer el pronto agendamiento del debate de Moción de Censura contra el Ministro de Salud y Protección Social, a fin de que esta Cámara examine su gestión frente a los hechos que a continuación se exponen y determine las responsabilidades políticas a que haya lugar”, se lee en el documento.