El Ejército Nacional confirmó este lunes la muerte de 26 guerrilleros en combates entre dos de las principales disidencias de las antiguas FARC, en hechos perpetrados el pasado viernes en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.

El enfrentamiento tuvo lugar en una zona rural del municipio de El Retorno, entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), a su vez una disidencia del EMC.

De acuerdo a versiones preliminares, los cuerpos corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, del bloque Amazonas, facción Iván Mordisco.

Ante lo sucedido, el comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, general Ricardo Heriberto Roque Salcedo, aseguró en entrevista con La FM que las confrontaciones se dieron por la disputa para quedarse con el control ilegal del territorio y las rutas del narcotráfico.

“Efectivamente, son las rutas del narcotráfico, el control de las economías ilícitas y, en este caso particular del departamento de Guaviare, el narcotráfico y esa ruta de paso hacia las fronteras. Es precisamente lo que estas dos facciones están disputando“. añadió.

Asimismo, señaló al medio antes citado que: “El día viernes se presentaron confrontaciones entre las facciones de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, sobre el sector del municipio de El Retorno, Guaviare, con un lamentable saldo al momento, ya confirmado por unos cadáveres recuperados por nuestra Defensoría del Pueblo, de 26 cadáveres que ya se encuentran en los procesos legales de identificación".

El general aclaró también a La FM que la situación del departamento de Guaviare, aunque es compleja, es diferente a la de Norte de Santander, ya que en este caso la disputa es directamente por el narcotráfico, mientras que en el Catatumbo está relacionada a otros factores.

