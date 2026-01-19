Luego de la reunión de este lunes entre los gobernadores del país y los ministros del Interior y Hacienda alrededor de la emergencia económica y sobre todo del impuesto a los licores y el tabaco, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó en sus redes sociales que aún no se ha llegado a un acuerdo entre las partes.

Además, advirtió el mandatario departamental que las finanzas de los entes territoriales no se ponen en riesgo.

Esto luego de que el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, hubiera aseverado que el Gobierno asumiría una compensación si se afectan los impuestos de los departamentos con el estado de excepción.

“Defendemos las rentas de los departamentos. Hoy, junto a los gobernadores del país, nos reunimos con el @MinHacienda y el @MinInterior. Reconocemos la disposición al diálogo; sin embargo, no se alcanzó un acuerdo”, expuso Verano de la Rosa.

“Desde la @FNDCol seguimos firmes en la defensa de las rentas que sostienen la salud, la educación y el deporte de nuestra gente. Por ello, solicitaremos ante la Corte Constitucional la suspensión provisional del Decreto 1474 de 2025, en lo relacionado con el aumento del Impuesto al Consumo y del IVA para licores y cigarrillos”, reiteró.

Y concluyó el gobernador atlanticense que “Colombia es una República descentralizada y con autonomía territorial. Eso es lo que estamos defendiendo. Seguimos dispuestos al diálogo, pero con un principio claro: las finanzas de los departamentos no se ponen en riesgo”.

