Al término este lunes de la reunión entre el Gobierno y los gobernadores en torno a la emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo un balance de los puntos que se acordaron.

“Hay acuerdo en los problemas que hay: si se llegan a afectar los impuestos que los departamentos recaudan, que nosotros no creemos que sea así, la Nación asume lo que haga falta para compensar eso; lo otro es que ellos dicen que pierden autonomía pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos; y el tercer punto es que el Gobierno tiene que actuar más contra el contrabando”.

Agregó el jefe de la cartera política que tras la reunión de decidió instalar unas mesas técnicas que arrancarán su trabajo de inmediato.

“Se acaba la discordia, los gobernadores dijeron la palabra rebelión fue puesta por los medios y les toca aplicar el decreto de la emergencia”, concluyó.

A su vez, el Ministerio de Hacienda reportó en sus redes sociales sobre el encuentro al que asistieron 16 mandatarios departamentales que hay “disposición de avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas de trabajo. Se acordó proyectar una nueva reunión en fecha inmediata. Se propone control al contrabando, salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la Nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitacion, UPC, al régimen subsidiado”.

Por su parte, Asocapitales señaló en su cuenta de X: “Desde @Asocapitales se advirtió que la permanencia de los efectos de una emergencia económica sin control constitucional oportuno pone en riesgo la autonomía fiscal y administrativa de las ciudades capitales, impacta la sostenibilidad de sus finanzas públicas y puede ocasionar consecuencias jurídicas y fiscales de difícil o imposible reversión. Asimismo, se reiteró que este no es un debate de carácter político, sino una discusión constitucional relacionada con el cumplimiento del artículo 215, los límites al ejercicio del poder excepcional y la necesidad de preservar el equilibrio entre las ramas del poder público”.

A la reunión asistieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, Adriana Magali Matiz (Tolima), Nubia Carolina Córdoba (Chocó), Juan Diego Patiño Ochoa (Risaralda), Luis Alfonso Escobar Jaramillo (Nariño), Rafaela Cortés Zambrano (Meta), Arnulfo Rivera Naranjo (Guainía), John Gabriel Molina Acosta (Putumayo), Luis Francisco Ruiz Aguilar (Caquetá), Henry Gutiérrez Ángel (Caldas), Dilian Francisca Toro Torres (Valle del Cauca), Carlos Andrés Amaya (Boyacá), Juvenal Díaz Mateus (Santander) y Luis Alfredo Gutiérrez García (Vaupés).

Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, se conectó de forma virtual debido a que tuvo problemas con su vuelo a raíz de eventos climáticos.