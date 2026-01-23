La llegada de Bad Bunny a Medellín para sus conciertos del 23, 24 y 25 de enero en el Estadio Atanasio Girardot ha generado un sinfín de noticias positivas para la economía pero también negativas en cuanto algún servicio de hospedaje.

Poncho Zuleta se equivoca al nombrar a Jessi Uribe en homenaje a Yeison Jiménez

‘Blancanieves’ y ‘La guerra de los mundos’ lideran las nominaciones a los premios Razzie

Nominaciones Óscar 2026: Oliver Laxe, tras sus dos candidaturas, asegura que “estar ahí con esta competencia es una proeza”

En los últimos días, cientos de asistentes han denunciado en redes sociales la cancelación inesperada de sus reservas en plataformas como Airbnb y Booking, así como el aumento desmedido en las tarifas, justo cuando se aproxima el evento musical.

Según los testimonios de varios usuarios, luego de haber confirmado alojamientos a precios establecidos desde hace meses, recibieron notificaciones de cancelación sin justificación clara. Posteriormente, los mismos inmuebles habrían sido publicados nuevamente, pero con costos mucho más elevados.

X @Sebmoreno_a Precios de alquileres en Medellín por el concierto de Bad Bunny

¿En cuánto sale un hospedaje en Medellín por el concierto de Bad Bunny?

Algunos reportes indican que una habitación por dos noches puede superar los 10 millones de pesos, una cifra que ha generado indignación entre turistas nacionales e internacionales.

Esta situación ha afectado principalmente a fanáticos que viajaron desde otras ciudades y países para asistir a los conciertos, quienes ahora enfrentan dificultades para encontrar hospedaje a precios razonables.

Le pido a todas las personas que están recibiendo cancelaciones de sus reservas de AirBnb en Medellín justo antes del concierto de Bad Bunny, que me escriban.



Acompañaré estos casos buscando todas las sanciones correspondientes.



¡Cero tolerancia con estos usureros y descarados! — Andrés Tobón (@tobonvillada) January 22, 2026

Cuando empezaron estas denuncias, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recordó que los prestadores de servicios turísticos están obligados a respetar las condiciones pactadas con los usuarios.

La entidad advirtió que las cancelaciones unilaterales sin causa justificada pueden derivar en sanciones administrativas y multas. Además, confirmó el inicio de investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

Por el concierto de Bad Bunny cobran 73 millones por un fin de semana en Medellín en Airbnb. Entre tanto a la gente la sacan de sus casas en arriendo. ¿Cuándo dejamos de ser un país de propietarios? Esto hay que arreglarlo. pic.twitter.com/689MAiS8pP — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) January 23, 2026

“La relación entre consumidores y proveedores debe desarrollarse bajo principios de transparencia y respeto”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

¿Cómo presentar una queja ante la SIC?

Los usuarios afectados pueden interponer una reclamación a través del formulario de PQRSF disponible en la sede electrónica de la Superintendencia.

Ingresar a la plataforma oficial de la SIC.

Diligenciar el formulario con sus datos personales.

Describir detalladamente los hechos.

Adjuntar pruebas como correos, capturas de pantalla y comprobantes de pago.

Este trámite permite que las autoridades evalúen cada caso y adopten las medidas correspondientes.

Ante todo este escenario, las autoridades recomiendan a los asistentes verificar cuidadosamente las condiciones de sus reservas y conservar todos los soportes de pago para evitar inconvenientes.

El hospedaje en Medellín - Laureles en Airbnb en este momento 😂😂😂



En promo además. pic.twitter.com/mAibwCVRv5 — Daniel Amaya📻🎙 (@dmauricioamaya) January 22, 2026

Booking respondió por denuncias de sobrecostos

Ante las quejas, Booking.com aseguró que, aunque los alojamientos tienen control sobre su disponibilidad y precios, la plataforma cuenta con normas estrictas para proteger a los usuarios.

Que excusa tan tonta y a muchos les salieron con lo mismo, de verdad que rabia los que rentan por Airbnb tan abusivos, los precios que cobran 😱ojalá Medellín deje de estar de moda ya se están pasando de usureros. pic.twitter.com/D3IOdR3Pwk — Andre (@andrelozp) January 22, 2026

En un comunicado, la empresa señaló que puede tomar medidas contra los socios que incumplan sus términos, incluyendo exigir que respeten las reservas confirmadas u ofrecer alternativas a los clientes afectados.

Además, indicó que las personas perjudicadas pueden comunicarse con su centro de atención para recibir acompañamiento y soluciones, y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades.

Airbnb anunció sanciones para anfitriones incumplidos tras polémica con concierto de Bad Bunny

Por su parte, Airbnb explicó que las cancelaciones por parte de los anfitriones no son frecuentes, pero reconoció que afectan la confianza de los usuarios.

La plataforma aseguró que, cuando un anfitrión cancela sin justificación válida, puede enfrentar consecuencias como: cobros por cancelación, bloqueo del calendario en las fechas afectadas y restricciones para aceptar nuevas reservas.

Asimismo, afirmó que los huéspedes cuentan con asistencia las 24 horas del día a través de su Centro de ayuda.