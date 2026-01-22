El español Oliver Laxe celebró este jueves las dos nominaciones al Óscar para la película ‘Sirat’, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido, y consideró que “estar ahí con esta competencia es una proeza”. “Con sacrificio y talento, los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios”, subrayó.

Lea Nominaciones Óscar 2026: Amy Madigan vuelve a recibir una candidatura 40 años después

“Si os hemos convocado, es porque creíamos que podíamos celebrar algo, pero también sabíamos que podíamos irnos de vacío”, pese a estar preseleccionados en cinco categorías, reconoció el cineasta gallego.

Laxe aseguró que en estos momentos está “muy tranquilo”, porque cree que no tienen “nada que perder”. “Hacer la película y compartirla ya era un éxito”, remarcó.

“‘Sirat’ es una película que no hace rehenes, es audaz y que haya llegado aquí tiene muchísimo mérito: son 10.000 votantes”, apuntó, al tiempo que quiso compartir con todo el cine español su alegría.

Aquí Nominaciones Óscar 2026: ‘KPop Demon Hunters’ consolida su éxito con dos candidaturas

Laxe hizo hincapié asimismo en el carácter “artesanal” de la película y en la calidad excepcional del trabajo de todos los departamentos, incluido sonido, que ha sido nominado, así como los que pasaron la primera criba pero que no han conseguido nominación: reparto, banda sonora y fotografía.

“Muchos nominados a banda sonora han venido a decirnos que la nuestra era la mejor del año. Es una pena por Kangding Ray, que se lo merece y ellos lo saben. Pero es complicado”, señaló sobre el respecto del compositor francés.

Daniel Gonzalez/EFE MADRID, 22/01/2026.- El director de 'Sirat', Óliver Laxe (c, delante), junto a su equipo, celebra las nominaciones a los Óscar a mejor película internacional y a mejor sonido, este jueves en un evento en Madrid para ver en directo el anuncio desde Los Ángeles. EFE/ Daniel González

Junto a Laxe oomparecieron las tres nominadas a mejor sonido -Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja-, que además hacen historia por ser el primer equipo íntegramente femenino que opta a esta categoría.

Además Nominaciones Óscar 2026: Guillermo del Toro, Wagner Moura y ‘El agente secreto’, la cuota latina

“Para nosotras es una absoluta locura y estamos supercontentas de todo lo que esta pasando; cuando hicimos la película, ni te atreves a imaginar o proyectar algo así”, afirmó Casanovas.

Mientras que Praderas subrayó que “es muy chulo poder generar referentes en este lugar”, y Villavieja expresó su deseo de que encontrar mujeres en su oficio no sea “tan excepcional”.

Laxe y su equipo han recibido con alegría, entusiasmo y abrazos las nominaciones a los Óscar a mejor película internacional y a mejor sonido, una noticia que ha provocado entusiasmo entre los presentes a un evento para asistir a la retransmisión del anuncio de candidaturas desde Los Ángeles.

También Nominaciones Óscar 2026: El fotógrafo colombiano Juan Arredondo va por el premio a Mejor corto documental