Colombia también dice presente en los premios Óscar. Si bien ninguna película colombiana podía ser nominada, hay un colombiano que logró meterse entre los candidatos. Se trata del fotógrafo Juan Arredondo quien obtuvo una candidatura a Mejor corto documental.

Gracias a su trabajo ‘Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renaud’, este colombo-norteamericano nacido en Pereira, buscará la anhelada estatuilla compitiendo contra All the Empty Rooms de Joshua Seftel and Conall Jones, Children No More: “Were and Are Gone” de Hilla Medalia and Sheila Nevins, The Devil Is Busy de Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir y Perfectly a Strangeness de Alison McAlpine.

Este documental cuenta cómo El 13 de marzo de 2022, el cineasta Brent Renaud fue asesinado por soldados rusos, convirtiéndose en el primer periodista estadounidense en morir mientras cubría la guerra en Ucrania.

Su hermano menor y colaborador, Craig Renaud, recuperó el cuerpo de Brent y sus últimas grabaciones en Ucrania y las llevó de regreso a la casa de su infancia en Arkansas. A medida que se desarrolla el viaje de Brent hacia su lugar de descanso final, la película recorre los años que él y su hermano pasaron cubriendo algunos de los conflictos más peligrosos del mundo.

El documental de estilo vérité incluye imágenes estremecedoras del trabajo periodístico de los hermanos alrededor del mundo: tiempo como corresponsales integrados con la Guardia Nacional de Arkansas en Irak, las secuelas del terremoto de Haití de 2010, la guerra en Somalia, el recorrido de inmigrantes desde Honduras hacia Estados Unidos y el último reportaje de Brent desde Ucrania.

A pesar de ser testigo de pérdidas y sufrimientos devastadores, Brent cubrió historias en la primera línea con una empatía valiente, capturando el costo humano de la guerra con una claridad implacable.

Juan Arredondo es un cineasta y fotógrafo colombo-estadounidense, reconocido por documentar los derechos humanos y los conflictos sociales en América Latina y Ucrania. Colabora con frecuencia con The New York Times y National Geographic.

Ha recibido el World Press Photo Award, los premios POYi y Peabody por su trabajo en fotografía y realización de documentales. Fue Nieman Fellow en la Universidad de Harvard y cuenta con un título de la Escuela de Posgrado en Periodismo de la Universidad de Columbia. Actualmente enseña fotoperiodismo y realización de documentales en la Universidad de Rutgers.