Historia pura y dura. Eso acaba de lograr la película Sinners del director Ryan Coogler al convertirse en la cinta más nominada en la historia de los premios Óscar.

Con 16 candidaturas, la magistral obra protagonizada por Michael B. Jordan, supera a All about Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016) que tenían 14 en el anterior récord.

Estrenada en cines el 17 de abril, la historia de un par de hermanos gemelos que se convierte en una cinta de horror, vampiros y música, competirá en categorías importantes como Mejor película del año, Mejor actor (Michael B. Jordan) o Mejor guion original.

“Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida. ‘Si sigues bailando con el diablo, un día te seguirá a casa’”, dice la sinopsis de la cinta.

Esta es la segunda vez que Ryan Coogler está nominado a Mejor película del año pues anteriormente había optado a este reconocimiento con su cinta Judas and the Black Messiah (2021).

No obstante, en las categorías actorales, más allá de Michael B. Jordan, solo pudo obtener a Mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku.

Danielle Brooks y el actor Lewis Pullman anunciaron este jueves 22 de enero de 2026 las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Óscar, en una transmisión en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn de la Academia en Beverly Hills.

Los miembros de la Academia, pertenecientes a cada una de las 19 ramas, votan para determinar a los nominados en sus respectivas categorías: los actores nominan a los actores, los diseñadores de vestuario nominan a los diseñadores de vestuario, etc.

En las categorías de Largometraje Animado, Cortometraje Animado, Largometraje Internacional y Cortometraje de Acción Real, los nominados son seleccionados mediante el voto de miembros de todas las ramas que optan por participar y que han cumplido con los requisitos de elegibilidad. Todos los miembros activos son elegibles para seleccionar a los nominados a Mejor Película. Los miembros enviaron sus boletas de nominación desde 88 países.

Se entregarán premios en 24 categorías en la 98ª edición de los Oscar. Cada categoría tiene cinco nominados, excepto Mejor Película, que cuenta con 10. Los miembros activos de la Academia deben ver todas las películas nominadas para ser elegibles para votar.

La votación final comienza el jueves 26 de febrero de 2026 y concluye el jueves 5 de marzo de 2026.

Todas las rondas de votación de los Oscar se realizan mediante voto secreto en línea y son contabilizadas por la firma independiente de contabilidad PricewaterhouseCoopers.

La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby® en Ovation Hollywood.