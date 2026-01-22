Cada que se entregan los nominados al premio Óscar surgen distintas curiosidades, como en esta ocasión en que la actriz Amy Madigan vuelve a ser candidata tras 40 años de la última vez que pudo optar a este galardón, imponiendo así una marca histórica.

Esto tras haber sido nominada como Actriz de reparto en Twice in a Lifetime (1985), lo que representa el tercer intervalo más largo entre nominaciones en categorías de actuación, después de Judd Hirsch (42 años) y Henry Fonda (41 años), según explicó la propia Academia de Hollywood.

En esta oportunidad, Madigan es considerada por su interpretación en ‘La hora de la desaparición’, donde interpretó el papel de la temible y peculiar Gladys.

De hecho, la actriz es la única nominación de esta película, uno de los fenómenos de terror del último año. La película sigue el suspense en torno a la desaparición de 17 niños de una misma clase, la clase de la maestra Gandy (Julia Garner).

Una noche cualquiera, a las 2:17 de la madrugada, todos los alumnos se despertaron en sus casas y huyeron por voluntad propi, excepto el joven Alex (Cary Christopher). La ciudad se lanza entonces en busca de respuestas al misterio mientras lidia con la ausencia de los niños en sus hogares.

La hora de la desaparición es la última producción cinematográfica de la carrera de Zach Cregger. El director se dio a conocer en el género de terror por Noites Brutais, y regresó a la gran pantalla con una de las grandes sensaciones del cine de 2025 entre el público y la crítica.

