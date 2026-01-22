La edición 98 de los premios Óscar también tiene su cuota latina. Por un lado, el mexicano Guillermo del Toro y su Frankenstein obtuvieron 9 nominaciones, mientras que la cinta brasileña El agente secreto logró cuatro candidaturas, entre ellas una histórica a Mejor actor con Wagner Moura.

La adaptación de la obra de Mary Shelly hecha por el doble ganador de este premio, del Toro, competirá en categorías como Mejor película, Mejor guion adaptado, Mejor fotografía o Actor de reparto con la interpretación de Jacob Elordi de la temible criatura.

Asimismo, tendrá participación en categorías más técnicas como Diseño de producción, Maquillaje, Sonido y más.

Por otro lado, ‘El agente secreto’ una de las grandes películas brasileñas de la última época logró cuatro candidaturas y estará compitiendo a Mejor película, Mejor película internacional, la recién creada categoría a Mejor casting y Mejor actor con el histórico Wagner Moura.

Moura, que ya ganó el Globo de Oro por esta interpretación, competirá por el Óscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’), según anunció este jueves la Academia de cine de Hollywood.