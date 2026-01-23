La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a Zenaida Pava Vargas, la segunda mujer señalada de participar en el homicidio de dos menores de edad en Bogotá, en un caso de envenenamiento con talio, un metal altamente tóxico, en abril de 2025.

La diligencia se llevará a cabo de manera virtual porque la mujer se encuentra fuera de Colombia.

La principal sospechosa es Zulma Guzmán, señalada como autora intelectual, quien se encuentra detenida en Londres, mientras se adelantan los trámites de su extradición a Colombia.

Sin embargo, el nombre de Zenaida Pava Vargas salió a relucir en el caso en enero de este mes a partir del testimonio del domiciliario que entregó el paquete de frambuesas envenenadas con talio en la casa de las víctimas, en el norte de Bogotá.

El domiciliario rindió declaraciones ante la Fiscalía y señaló que había recibido instrucciones de una mujer que se identificó como Zenaida Pava Vargas.

Según el relato, el repartidor arribó hasta un “edificio chiquito de tres pisos, de color blanco con puertas de vidrio”. En el lugar, se encontró con una vigilante – de estatura baja y portaba un uniforme azul oscuro –, a quien le indicó que iba a recoger un pedido a nombre de Yeison.

Seguidamente, el repartidor fue atendido por una mujer mayor que usaba gafas y tenía el “cabello blanco completamente”, quien se identificó como Zenaida Vargas Pava, encargada de entregar el paquete en cuestión. Además, confirmó la dirección y el pago en efectivo.

“Ella me entregó el paquete, me dijo que si tenía la dirección, yo se la dije, la que estaba en la aplicación; ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio 10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’”, señaló el repartidor a la Fiscalía.

Después de conocerse el testimonio del domiciliario, Zenaida Pava Vargas negó cualquier vínculo con el homicidio de las dos menores envenenadas en Bogotá: Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13.

“Estoy en shock. Soy una mujer trabajadora, de 63 años, no tengo nada que ocultar. Mi vida es una hoja abierta para el que la quiera ver. Me están inculpando de algo que jamás sería capaz de hacer”, afirmó en entrevista con ‘El Tiempo’.

Sobre Zulma Guzmán, Zenaida Pava aseguró que no la conoce. “Ni siquiera sé quién es. Mi círculo de amigos se reduce a mi familia. Yo no soy una mujer de fiesta ni de círculos sociales. No comparto con nadie más”, sostuvo.