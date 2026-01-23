Una detonación de gran magnitud alteró la tranquilidad del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, durante la noche de este jueves 22 de enero.

Lea más:

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, un artefacto explosivo fue arrojado contra un establecimiento nocturno, dejando varias personas lesionadas y afectaciones materiales en el sector.

El ataque se registró en inmediaciones de un burdel ubicado en esta reconocida zona de tolerancia. Tras la explosión, que fue escuchada por residentes y trabajadores del área, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y equipos de emergencia acudieron rápidamente para atender la situación y asegurar el perímetro.

“Efectivamente lanzaron un explosivo contra un burdel”, señalaron fuentes oficiales, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Según información conocida por el medio Blu Radio, “unos sujetos en moto lanzan, al parecer, una granada contra un establecimiento comercial (casa de lenocinio) en el barrio Santa Fe. Hasta el momento hay ocho personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales”.