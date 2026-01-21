El caso de las dos adolescentes que murieron en Bogotá por envenenamiento con talio sigue generando polémica en el país. Cada vez se conocen más detalles sobre esos crímenes, por los que fue señalada como responsable y autora intelectual la empresaria colombiana Zulma Guzmán, quien actualmente esa presa en Londres.

Además de Guzmán, una mujer identificada como Zenaida Pava Vargas fue mencionada en el expediente judicial del caso, como la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas envenenas en un edificio, ubicado al norte de la capital colombiana.

El domiciliario que hizo la entrega de este paquete fatal rindió declaraciones ante la Fiscalía y señaló que había recibido instrucciones de una mujer, quien al parecer sería Pava Vargas, o al menos se identificó con ese nombre.

Noticias RCN reveló las conversaciones entre el trabajador de reparto y la segunda involucrada en la muerte de las menores.

El primer intercambio quedó registrado el 3 de abril de 2025, a las 7:13 p. m., cuando el repartidor notificó que ya había entregado el pedido. En los mensajes se evidencia una comunicación breve y directa.

“Buenas noches, acabé de hacer la entrega”, le dijo inicialmente el domiciliario, a lo que la mujer respondió: “De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe”.

Sin embargo, la conversación se reanudó al día siguiente, el 4 de abril, a las 10:24 a.m., debido a que la mujer no canceló lo prometido y el domiciliario le hizo el reclamo.

“Buenos días, mi señora. Sigo esperando el pago por el domicilio”, le reitera el hombre, “Hola, sí señor. No se preocupe que hoy lo hacemos. Esté tranquilo, que se lo prometí. Si algo, yo la hago”, finalizó el chat.

Estos chats hacen parte del material probatorio que analiza la Fiscalía para determinar, entre otras cosas, que en efecto se realizó la entrega del producto y que hubo una comunicación posterior entre las partes.

El domiciliario también mencionó que el pedido estaba a nombre de Jeisson Rosas, un hombre identificado como supuesto asesor espiritual y persona cercana a Zulma Guzmán Castro. Sin embargo, fue Zenaida Vargas quien le entregó el paquete.

Según la declaración del repartidor, el envío no levantó sospechas porque se trataba de una bolsa sellada y el servicio fue solicitado a través de una plataforma de mensajería.

El domiciliario contó que inicialmente se retiró del lugar (vivienda de la familia De Bedout) y marcó la entrega como cancelada en la aplicación. Sin embargo, recibió una llamada de la misma mujer que le había entregado el paquete, insistiendo en que regresara y completara la entrega, puesto que se trataba de un supuesto regalo y así el joven finalizó la entrega.

Mientras el proceso avanza, Guzmán permanece detenida en Reino Unido a la espera de su extradición, y enfrenta en Colombia cargos por homicidio en concurso con tentativa de homicidio agravado.