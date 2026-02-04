Credicorp Capital emitió un informe sobre el panorama por el que pasa Ecopetrol, la acción y el precio del petróleo en la actualidad. Según la firma económica el entorno actual no parece prometedor para la estatal petrolera.

En ese sentido, manifestaron que los precios del petróleo Brent de referencia para Colombia, se han normalizado en USD 60–65 por barril tras los máximos de 2022, reflejando expectativas de sobreoferta hacia 2026–2027 frente a riesgos geopolíticos persistentes.

Si bien los futuros implican USD 63/bl, la Agencia Internacional de Energía (EIA) proyecta precios sustancialmente más bajos, lo que representaría un riesgo a la baja para la valoración de Ecopetrol.

“Aun así, el sentimiento del mercado ha mejorado a medida que las expectativas de peak oil, el punto de producción máxima, se han desplazado más hacia el futuro”, dice el documento de Credicorp Capital.

Además, el equipo económico de esta corporación financiera ve un ruido regulatorio, fiscal y legal en el corto plazo relacionado con requerimientos de IVA a combustibles importados, posibles impuestos adicionales y decisiones corporativas en EE.UU. A su vez, proyectan una menor rentabilidad por dividendo, cayendo a 5.1% para 2026.

“No obstante, los próximos meses podrían ser un punto de inflexión para Ecopetrol, relacionado con el momentum positivo actual del mercado y un posible resultado electoral favorable. De hecho, las reservas siguen siendo altamente dependientes del escenario político, y un cambio de administración podría desbloquear contratos de exploración, mejoras regulatorias y nuevas subastas, con el fracking emergiendo como un posible catalizador de mediano plazo. Los resultados electorales probablemente definirán la futura gestión, la disciplina de costos y la asignación de capital de la compañía”, manifestaron.

Entre tanto, resaltaron que una victoria electoral de un candidato presidencial pro-mercado también podría conducir a una nueva estrategia de largo plazo, reemplazando la Estrategia 2040, junto con eficiencias operativas tras años de compresión en los márgenes de Ecopetrol.

“Dicho esto, seguimos resaltando un perfil de riesgo binario de Ecopetrol, ya que actúa como un proxy para la continuidad o el cambio en las políticas públicas. Bajo un escenario promercado, la acción podría sobresalir significativamente, mientras que no descartamos retrocesos bajo un contexto desfavorable para el mercado petrolero”, expresaron desde Credicorp.