El precio del dólar en Colombia para este miércoles 4 de febrero inició con un promedio de $3.637, lo que significó un aumento de $15 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.622.

La divisa estadounidense abrió la jornada al alza en medio de varios contexto tanto nacionales como internacionales, entre los que se destaca la reunión entre los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump, así como la asimilación de los mercados ante la nominación de Kevin Warsh por parte del presidente estadounidense como próximo presidente de la Reserva Federal.

De acuerdo con analistas, los inversores también se han sentido aliviados, ya que la nominación ha disipado algunas de las preocupaciones sobre la independencia de la Fed tras los constantes ataques de Trump al banco central y al actual presidente de la Fed, Jerome Powell.

Por el lado interno, el mercado sopesa los nuevos pronósticos para la inflación en Colombia, tras la publicación del informe de política monetaria del Banco de la República.

El documento revisa al alza la expectativa de inflación para cierre de este año, llevándola al 6,3 % y para el 2027 alcanzaría la frontera del 3,7 %.

Para el primer mes del año, el dato anual se espera empiece su proceso de aceleración, llevándolo, dicen algunos expertos, al 5,4 %, volviendo a ubicarse en máximos no vistos desde octubre pasado.