Este martes 3 de febrero se cumplió la tan esperada y anunciada reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, en la Casa Blanca. El mandatario colombiano ofreció una rueda de prensa para entregar detalles del encuentro.

Leer más: Identifican a cuerpo de mujer hallada sin vida en la vía Caracolí – Galapa: era una adolescente

En medio de su declaración a los medios, tanto colombianos como internacionales, el jefe de Estado aseguró que “quien está en Colombia es Venezuela porque Monómeros es propiedad de Venezuela“, refiriéndose a la participación de la petrolera estatal Ecopetrol en el país bolivariano.

Petro afirmó además que “las propuestas están en las mesas de los Estados Unidos, están desde hace años en las mesas de Ecopetrol y en las mesas de Venezuela, es solo actuar, es cuestión de días para que podamos ofrecer energía eléctrica a Venezuela”.

Señaló que si esa energía es limpia se puede “abaratar” y que además Venezuela debería “dejar de quemar el gas hacia la atmósfera” para que den resultados los productos del petróleo y la economía crezca. Advirtió que esto no ha sido posible por el “bloqueo” y los “problemas económicos de tantos años”.

Ver también: “Es muy difícil jugar este tipo de partidos”: Arturo Reyes

Frente a esto, el jefe de Estado dijo que por eso lo primero que hizo cuando inició su gobierno fue abrir la frontera con Venezuela, y calificó de “irracional” el haberla cerrado por años.

Asimismo indicó que el tema no es como Ecopetrol entra a Venezuela, sino como se articulan las tres fronteras (Colombia, Ecuador y Venezuela), y para ello hizo una representación gráfica de las tuberías que deberían encajar y estar en buen estado para que pase el líquido sin problema, y así los tres países ganen.