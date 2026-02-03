Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Este martes 3 de febrero se cumplió la tan esperada y anunciada reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, en la Casa Blanca. El mandatario colombiano ofreció una rueda de prensa para entregar detalles del encuentro.

Leer más: Identifican a cuerpo de mujer hallada sin vida en la vía Caracolí – Galapa: era una adolescente

En medio de su declaración a los medios, tanto colombianos como internacionales, el jefe de Estado aseguró que “quien está en Colombia es Venezuela porque Monómeros es propiedad de Venezuela“, refiriéndose a la participación de la petrolera estatal Ecopetrol en el país bolivariano.

Petro niega haberle pedido a Trump que le retire las sanciones

Petro afirmó además que “las propuestas están en las mesas de los Estados Unidos, están desde hace años en las mesas de Ecopetrol y en las mesas de Venezuela, es solo actuar, es cuestión de días para que podamos ofrecer energía eléctrica a Venezuela”.

Señaló que si esa energía es limpia se puede “abaratar” y que además Venezuela debería “dejar de quemar el gas hacia la atmósfera” para que den resultados los productos del petróleo y la economía crezca. Advirtió que esto no ha sido posible por el “bloqueo” y los “problemas económicos de tantos años”.

Ver también: “Es muy difícil jugar este tipo de partidos”: Arturo Reyes

Frente a esto, el jefe de Estado dijo que por eso lo primero que hizo cuando inició su gobierno fue abrir la frontera con Venezuela, y calificó de “irracional” el haberla cerrado por años.

Asimismo indicó que el tema no es como Ecopetrol entra a Venezuela, sino como se articulan las tres fronteras (Colombia, Ecuador y Venezuela), y para ello hizo una representación gráfica de las tuberías que deberían encajar y estar en buen estado para que pase el líquido sin problema, y así los tres países ganen.