Rescató lo positivo de su equipo, pero también se quejó por lo que no le viene gustando. El entrenador Arturo Reyes dejó bien en claro que es “difícil” jugar estos partidos luego de que el Pereira perdiera 3-2 ante Junior en el estadio Centenario, de Armenia.

“Junior hizo, sobre todo, un buen primer tiempo. Nosotros de pronto no nos encontramos en esos primeros minutos hasta que intentamos recomponer algo. Es muy difícil jugar este tipo de partidos. Yo reviso en video la jugada de gol de Gustavo y no hay una imagen verdaderamente 100% que deje claridad que es mano. Es muy difícil jugar este tipo de partidos”, destacó en la rueda de prensa.

El orientador resaltó las ganas que le han puesto sus dirigidos en estos primeros partidos del año.

“Valorar el trabajo que hizo el equipo. Están haciendo un esfuerzo. En los tres partidos que habíamos jugado hicimos un buen trabajo defensivo. Nos dimos cuenta que no nos estaba alcanzando, que Junior siempre recibía por dentro y nos ganaban la banda. Intentamos cambiar para el segundo tiempo, el equipo reaccionó bien, pero es muy difícil jugar este tipo de partidos”, manifestó.

El timonel samario dijo que se les viene una carga alta de juegos y mostró su molestia por todavía no tener habilitados a sus refuerzos.

“Es una carga alta la que vamos a tener, con partidos seguidos. Tenemos una nómina que le falta fondo. No tengo seguridad que para el próximo juego queden inscritos los jugadores. Tengo entendido que el club ha hecho todo lo posible para tener a todos los jugadores, pero no sé en qué momento la cosa se complicó. Habíamos planificado este juego con algunos de esos jugadores. No entiendo qué pasó. Si ya se levantó la sanción, si el club tiene el documento, la Federación hizo lo que tenía que hacer. Hay que levantar la cabeza, tratar de que el grupo descanse y mirar quienes pueden estar en el próximo juego, que es difícil. Es muy difícil jugar este tipo de partidos”, comentó.

Por último, Arturo Reyes explicó cuál fue su planteamiento inicial en el encuentro.

“Nosotros habíamos planteado lo mismo que en los tres juegos anteriores, tener una línea de tres con carrileros, con dos atacantes. Con esos dos delanteros pensábamos que podíamos ganar al espacio cuando Junior adelantara sus líneas. No pudimos nunca encontrar eso que habíamos pensado. Para el segundo hicimos unas sustituciones, el equipo se encontró. Hay que volver a revisar todas las jugadas que creemos que el juzgamiento pudo haber sido distinto. Es muy difícil jugar este tipo de partidos”, concluyó.