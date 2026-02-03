Corría el minuto 67 del compromiso entre Pereira y Junior, en el estadio Centenario de Armenia. Luis Fernando Muriel, que ya tenía 21 minutos en cancha —ingresó en el entretiempo por Jesús Rivas— agarró la pelota con confianza para ejecutar un tiro libre. Se veía un poco lejos, tirado a un costado, difícil de meter, pero aun así el delantero atlanticense se sintió con la confianza para ejecutarlo.

Con el balón posicionado, Muriel se alejó un par de metros. A su lado tenía a Yeison Suárez, el dueño de la pelota quieta por momentos en Junior. Luis Fernando no lo dudó, arrancó y sacó un ‘latigazo’ de su pierna derecha, que bajó rápidamente y se metió en un ángulo imposible para el arquero Jorge Martínez, que ni vio por dónde perforó la red. ¡Golazo!

Muriel corrió emocionado a un costado de la cancha, agradeció en el camino a Dios por la anotación y la celebró emocionado. Fue su primer gol como ‘Tiburón’, tal como seguramente lo soñó muchas veces desde niño. Un golazo para enmarcar y que ayudó al Junior a conseguir una valiosa victoria como visitante. Mejor, imposible.

El delantero atlanticense se mostró satisfecho tras el triunfo, destacando el momento que vivió, el triunfo y su proceso de adaptación física y futbolística en medio de la competencia.

“De verdad que estoy muy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria. De a poco me voy sintiendo mejor. Ya el partido anterior fue bastante bueno y ya hoy la condición física fue diferente, me estoy sintiendo mucho mejor dentro del campo y eso hace que las cosas se me faciliten un poco más. Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para agarrar esa motivación necesaria para seguir en este proceso, que es fuerte, porque me tocó ponerme a tono en medio de la competencia. Entonces, contento porque el equipo consiguió la victoria y siempre será mejor corregir en medio de triunfos”, afirmó.

El atacante atlanticense también resaltó la sociedad ofensiva que puede construir con su compañero Guillermo Paiva, subrayando la versatilidad que ambos le aportan al equipo en labores creativas y de definición.

“Tenemos una ventaja y es que contamos un jugador como Paiva que se asocia muy bien, que es muy bueno cuando sale a jugar. Cuando estamos los dos en el campo podemos cumplir esa función creativa, alternando el trabajo y convirtiéndonos también en finalizadores. Es una ventaja para un equipo tener un par de jugadores con esas características, que puedan crear, pero que también sepan finalizar. Incluso hubo una jugada en que la pelota me llega a mí y yo le meto un taco y al final él casi define. Son jugadas que podemos ir incluyendo y creando muchas más mediante el crecimiento del equipo y de nosotros en lo individual. Después todo va a ir de partido a partido. El profe sabe que tiene la disponibilidad máxima de mi parte para cumplir la función que me pida”, expresó.

Muriel, conocedor del ‘mundo Junior’ a la perfección, porque es hincha desde niño, se refirió a la exigencia permanente que implica vestir la camiseta rojiblanca y a la mentalidad competitiva que rodea al club, marcada por la presión de pelear cada torneo.

“Yo creo que cuando te pones esta camiseta, y siempre lo he dicho, casi que estás obligado a buscarlo todo, a pelear por todo lo que juegues. Desde un partido amistoso ante el ‘Real Tapita’ hasta el partido más importante en la Copa Libertadores. Este equipó quedó campeón el 16 de diciembre y ya en el primer partido de este año te estaban exigiendo una victoria. Aquí no hay de otra que ir a ganarlo todo. Conociendo bien el ‘mundo Junior’, sé que el hincha rojiblanco quiere que busquemos la gloria eterna, como la llamamos, y nosotros nos estamos preparando para eso, para pelear. Sabemos que no será fácil, pero vamos a darlo todo para buscarlo”, concluyó.