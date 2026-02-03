Alfredo Arias analizó con mesura la victoria 3-2 de Junior ante Pereira en Armenia, por la cuarta jornada de la Liga I-2026. Aunque celebró el resultado, el técnico uruguayo fue claro al señalar que el equipo aún tiene aspectos por corregir para sostener un rendimiento competitivo en el campeonato.

El entrenador rojiblanco destacó el nivel del rival y pidió no subestimarlo. “¿Partido fácil? Quien pensó eso no vio jugar al Pereira en los primeros partidos”, afirmó, antes de detallar que el equipo matecaña había sido condicionado en su debut por un penal y una expulsión, y que en los encuentros siguientes mostró argumentos sólidos.

“Pereira pierde el primer partido porque le pitan un penal y le echan un jugador, y eso condiciona el partido. En los otros dos partidos no perdió, los empató, y en el último mereció ganar, porque iba 2-0 arriba. Pereira es un equipo que está bien parado, bien armado y bien dirigido. Igual creo que hicimos los méritos para ganar”, afirmó.

En ese contexto, Arias consideró que Junior hizo los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos: “En el primer tiempo tuvimos algunas chances y los limitamos a ellos a jugar en su mitad de cancha, no los dejábamos pasar”. Sin embargo, reconoció que errores propios complicaron el desarrollo del partido. “Después nos complicamos con cosas que debemos de corregir. Creo que no defendimos bien un par de pelotas, nos complicamos solos. Errores que un equipo comete y que tiene que subsanar”.

El entrenador rojiblanco también se refirió al trabajo realizado durante la semana previa, en la que contó con más días de preparación. Explicó que ese tiempo fue clave para “emparejar el nivel físico entre los jugadores que llegaron (como refuerzos) y los que ya estaban en el plantel”.

“El campeonato está dado para que la excelencia se consiga con la competencia. A medida que compitamos todos vamos a ir mejorando”, señaló.

No obstante, insistió en que el equipo volvió a cometer fallas que permitieron la reacción del rival. “En el primer tiempo no tuvimos problemas, pero en la segunda parte el rival mejoró, nos jugó directo y nos empató dos veces. Eso hay que corregirlo”, dijo.

Arias aprovechó además para aclarar la ausencia de Teófilo Gutiérrez. “Teo nos manifestó que si podía excusarse de viajar porque tenía un tema personal. Y esa es la razón por la que no viajó”, explicó, visiblemente molesto por versiones externas.

“Es bueno que me lo pregunten. Hay tanta gente inventando cosas. Ojalá así como yo me equivoco por ahí en los cambios y si pierdo me echan, que esas páginas que publican esas cosas la gente las comience a censurar y diga: ‘no, este la semana pasada dijo este disparate, la borro y no la miro más’, para ver si tienen un poquito más de responsabilidad en lo que dicen”, expresó.

Finalmente, el entrenador uruguayo analizó los ajustes del Pereira durante el partido y cómo estos influyeron en el desarrollo del juego.

“El rival, obligado por el marcador, tuvo que cambiar, y lo hizo bien. Puso dos puntas, jugó directo y nos retrasó. Eso cambió el trámite del partido. Nosotros igual cada vez que fuimos y tuvimos la tranquilidad para atacar les hicimos daño. Más allá del mérito del rival y el de sus jugadores, que buscaron siempre la manera de igualar el marcador, el segundo gol de ellos nace de una jugada desafortunada nuestra, y son esos errores los que debemos de corregir. Debemos tener la humildad para reconocer y sobre eso vamos a ir creciendo”, concluyó.