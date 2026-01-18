Una caravana con funcionarios de la Gobernación de Nariño fue atacada a tiros en la tarde de este sábado 17 de enero mientras regresaba del municipio de La Llanada con rumbo a Pasto.

Leer también: ¿Qué futuro le espera a los pleitos jurídicos del mínimo y la emergencia económica?

La camioneta afectada fue en la que se trasladaba la subsecretaria de Minas de la Gobernación de Nariño, quien resultó ilesa. Junto al gobernador Luis Alfonso Escobar realizaron el lanzamiento del programa de la creación de la promotora minera en el municipio mencionado, pero el mandatario regional no se vio afectado porque tomó una ruta alterna, por recomendación de su equipo de seguridad.

Las autoridades investigan si el atentado iba dirigido en contra del gobernador Escobar, pues la camioneta atacada y la del mandatario son parecidas.

De acuerdo a Blu Radio, en la caravana se desplazaban al menos 15 camionetas con distintos funcionarios de la Gobernación de Nariño. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la tarde.

Importante: Armada de Colombia incautó pesca ilegal en San Andrés: capturados 12 hondureños

Por ahora no se conocen a los autores del atentado, los conductores no se detuvieron y aceleraron el paso. En los vidrios de la camioneta se nota los impactos de bala.

Alex González, secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, aseguró sentirse preocupado por los hechos y aseveró que ya empezaron las investigaciones correspondientes. A comienzos de este año desde Nariño se alertó a la Fiscalía General de la Nación sobre un plan para atentar en contra del gobernador.