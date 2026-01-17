El Ministerio de Educación lanzó una alerta poco antes de que los colegios oficiales del país inicien el año escolar: más de 860.000 niñas, niños y jóvenes matriculados en el sistema educativo podrían iniciar el año escolar sin recibir alimentación.

De acuerdo a la cartera de Educación, esto se debe a que 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que, a la fecha, no han finalizado los procesos para poner en marcha el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.

“El riesgo no solo afecta el modelo convencional del PAE. También compromete la atención a pueblos indígenas, con una posible afectación a cerca de 199.880 estudiantes, así como a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en territorios donde aún no se garantiza el inicio oportuno del programa”, advirtió el ministerio.

Asimismo, la Unidad de Alimentación Escolar advierte que estos retrasos podrían impactar directamente la permanencia de los estudiantes en las aulas, donde la alimentación escolar es un apoyo clave para que niñas, niños, jóvenes y adolescentes puedan asistir a clase y mantenerse en el sistema educativo.

Debido a esta alarmante situación, el Ministerio de Educación instó a las autoridades territoriales que presentan retrasos para que “aceleren de inmediato las acciones pendientes”.

“Se brindaron las orientaciones, se hicieron los llamados oportunos, se dieron a conocer los valores de referencia para una correcta planeación y se establecieron las condiciones necesarias para que el PAE iniciara desde el primer día. Ahora, corresponde a las entidades territoriales actuar con la misma responsabilidad y garantizar que ningún estudiante comience el año escolar sin su alimentación”, solicitaron.

Por último, precisaron que entidades territoriales disminuyeron los recursos con respecto a lo asignado en el 2024 y 32 no realizaron aumento de recursos establecido en la Ley 2167 con respecto al 2024, lo que impactó en 342 mil millones que no fueron asignados al PAE.