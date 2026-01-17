El presidente Gustavo Petro defendió las críticas por el contrato firmado por el Gobierno nacional, superior a los 10.000 millones de pesos, destinado a su representación y defensa jurídica en Estados Unidos, luego de su aparición en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la ‘lista Clinton’.

El mandatario aseguró que esta situación “nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami, buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”.

El contrato suscrito por el Ejecutivo contempla la contratación de una firma especializada en asuntos legales y regulatorios en Estados Unidos, con el propósito de asumir la defensa del presidente ante instancias jurídicas y administrativas de ese país, así como adelantar las gestiones necesarias para aclarar su inclusión en los listados administrados por la OFAC.

La decisión de destinar recursos públicos a este fin ha despertado reparos desde distintos sectores políticos. Voceros de la oposición han calificado el contrato como un gasto elevado y han solicitado explicaciones tanto sobre el monto acordado como sobre el proceso de selección de la firma y el origen de los recursos.

Por otro lado, en medio de la polémica, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar con el fin de establecer si el proceso de contratación cumplió con los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal. El ente de control aclaró que, por ahora, no se trata de una investigación disciplinaria formal.

Desde el Gobierno se ha reiterado que la contratación responde a una necesidad institucional derivada de una decisión tomada por una autoridad extranjera y que la defensa jurídica busca salvaguardar los intereses del Estado y del presidente en escenarios internacionales.

Finalmente, la aparición del nombre del mandatario en los listados de la OFAC ha generado reacciones políticas y diplomáticas, además de reabrir el debate sobre las implicaciones que este tipo de decisiones pueden tener en la relación bilateral entre el país y Estados Unidos.

