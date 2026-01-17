El Ministerio de Salud salió este sábado a negar que el Gobierno nacional adelantara un recorte al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) asegurando que la vacunación en el país está plenamente garantizada para la totalidad del año 2026 con recursos que garantizan su operabilidad hasta el primer trimestre de 2027.

El ministerio sostuvo que las vacunaciones cuentan con “planeación y recursos que aseguran la continuidad del programa durante el primer trimestre de 2027 y, además, avanza en la ampliación progresiva del esquema de inmunización, fortaleciendo la protección de la población frente a enfermedades prevenibles”.

“La metodología de planeación estratégica para la adquisición y distribución de biológicos e insumos, a través del Fondo Rotatorio de la OPS, no solo garantiza el abastecimiento oportuno durante 2026 y el inicio de 2027, sino que permite la incorporación gradual de nuevas tecnologías y vacunas al esquema nacional, manteniendo el stock de seguridad y la operación continua del PAI”, explicaron.

Desmintieron que existe algún riesgo para la operación del PAI y que los recursos están garantizados para proveer las vacunas e insumos para todo el 2026 y la continuidad del programa durante el primer trimestre de 2027.

“Las variaciones en los montos de inversión para 2026 no representan riesgo alguno para la operación del PAI. Reiteramos que los recursos previstos cubren la totalidad del año 2026, incluyendo tecnologías recientemente incorporadas como la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la hexavalente para prematuros y próximas a incluir como la vacuna contra el dengue en municipios priorizados”, precisó la cartera de Salud.

Manifestaron que Colombia mantiene uno de los esquemas de vacunación más completos de la región, con 24 vacunas y 3 inmunoglobulinas que protegen contra más de 30 enfermedades.

Solo en 2025 se aplicaron cerca de 24 millones de dosis de vacunas y el país logró mantener su certificación como país libre de sarampión por quinto año consecutivo. Asimismo, se incorporó en el esquema la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio.

Según datos del ministerio, Colombia administró cerca de 5 millones de dosis aplicadas contra la fiebre amarilla desde el inicio del brote de 2024 y otras cinco millones contra la influenza estacional.

“El Programa Ampliado de Inmunizaciones es una política pública estratégica del Estado colombiano. El Gobierno Nacional no solo garantiza su sostenibilidad financiera y operativa, sino que fortalece y amplía el esquema de vacunación, reafirmando su compromiso con la prevención, la equidad y el derecho fundamental a la salud”, cerraron.