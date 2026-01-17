Un grave accidente se registró este sábado el cual mantiene de luto al municipio de Duitama, en Boyacá. El hecho dejó como resultado la muerte de una mujer en estado de embarazo, un niño herido y al menos otras dos personas lesionadas, luego de que varios vagones de un tren de carga se desplazaran sin control por la línea férrea que cruza la ciudad.

El accidente ocurrió en horas de la mañana, cuando dos vagones cargados con polines de concreto se separaron de la locomotora y comenzaron a avanzar sin frenos a lo largo del corredor férreo urbano. La operación del tren estaba a cargo del Consorcio FerreoBelén, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Alcaldía de Duitama, el incidente se habría originado durante maniobras propias de la operación ferroviaria, momento en el que se produjo el desacople de los vagones, que terminaron desbocados.

Asimismo, el trayecto sin control inició en inmediaciones de la Plaza de Mercado, donde se presentó un primer choque sin personas afectadas. Sin embargo, los vagones continuaron su recorrido atravesando zonas de alto flujo vehicular y peatonal, como la avenida de Las Américas, hasta llegar a la glorieta del Hospital, punto en el que se registró el impacto más grave.

En ese lugar, uno de los vagones colisionó contra un vehículo particular, un Chevrolet Aveo negro, causando la muerte de Jessica Milena Guimbuel Barbosa, de 26 años, quien estaba en estado de embarazo. En el mismo vehículo resultaron heridos su esposo,el conductor, y su hijo de cinco años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo observación médica.

Además, las autoridades también confirmaron que un ayudante del operador ferroviario sufrió lesiones y recibe atención médica.

Al sitio acudieron unidades de la Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía, quienes atendieron la emergencia, aseguraron el área y adelantaron los actos urgentes, incluido el levantamiento del cuerpo, trasladado posteriormente a Medicina Legal.

Finalmente, la Alcaldía de Duitama expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y lamentó profundamente la muerte de la mujer y de su bebé, al tiempo que reiteró su compromiso de esclarecer lo ocurrido y fortalecer las medidas de seguridad para evitar que hechos similares se repitan.