Con encuentros intensos quedaron definidos los jugadores y jugadoras que avanzaron desde el torneo de clasificación (Qualy) al cuadro principal del Mundial Juvenil de Tenis J300, certamen que reúne a las principales promesas del tenis internacional.

En la rama femenina, la británica Daniella Britton mostró solidez y derrotó a Sara Park de Corea del Sur por 6-2 y 6-1. La japonesa Aoi Watanabe superó a la estadounidense Ana Avramovic con parciales de 6-3 y 6-4, mientras que la china Lingling Zhu eliminó a Kalista Papadopoulos de Estados Unidos por 6-3 y 6-2.

Uno de los partidos más disputados del día lo protagonizaron las norteamericanas Kathryn Cragg y Filipa Delgado, con triunfo para Cragg tras remontar y llevarse el encuentro por 1-6, 6-4 y Súper Tiebreak de 10-5, en un duelo que se extendió por cerca de dos horas y media.

En varones, el japonés Koki Nara logró una valiosa victoria ante el estadounidense Gadin Arun por 6-7 (9), 6-3 y Súper Tie Break de 10-3. El norteamericano Gabriel Jessup venció con autoridad al checo Jakub Vrtilka por 6-4 y 6-1, mientras que Theo Hegarty, también de Estados Unidos, superó a su compatriota Charles Minvielle por 6-1, 1-6 y 10-7 en el desempate definitivo.

Por su parte, el venezolano Ignacio De Armas se convirtió en el único tenista latinoamericano en avanzar desde el Qualy al cuadro principal, tras derrotar a Sean Grosman de Estados Unidos por 4-6, 6/4 y Súper Tiebreak de 10-7.

El Mundial Juvenil de Tenis J300 vivirá este domingo su ceremonia oficial de inauguración, mientras que este lunes comenzará el cuadro principal, donde entrarán en acción los mejores juveniles del mundo en busca del título de uno de los torneos más importantes del calendario internacional.