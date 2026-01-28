El Mundial Juvenil de Tenis sigue en marcha con grandes partidos en el Parque de Raquetas de Barranquilla.

En el cuadro femenino, la estadounidense Margaret Sohns se impuso con autoridad a la japonesa Aoi Watanabe por 6-4 y 6-0, en un encuentro donde la potencia de su saque y su juego ofensivo fueron determinantes para no darle opciones a la tenista asiática.

También en damas, la sembrada número uno, Welles Newman, ratificó su favoritismo al superar de manera categórica a su compatriota Kathryn Cragg con parciales de 6-3 y 6-0, asegurando su lugar entre las ocho mejores del certamen. Su rival en cuartos de final será la británica Daniella Britton, quien avanzó tras vencer a Fleur De Bresser, de Países Bajos, por 7-5 y 6-3.

En la rama masculina, la acción se vivió con intensidad en la cancha 3, donde el británico Rhys Lawlor eliminó al venezolano Ignacio De Armas por 6-4 y 6-2, mostrando solidez desde el fondo de la cancha.

Uno de los partidos más disputados de la jornada lo protagonizó el paraguayo Álvaro Frutos, quien avanzó a los cuartos de final del Mundial Juvenil tras imponerse en una dura batalla al monegasco Larry Petit por 2/6, 6/4 y 6/4, en un duelo que exigió al máximo al sudamericano.

Finalmente, el estadounidense Agassi Rusher selló su clasificación al superar sin mayores dificultades al alemán Christopher Thies, con un doble 6-3, confirmando su buen momento en el torneo.