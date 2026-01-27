El Mundial Juvenil de Tenis J300 Copa Barranquilla continúa su marcha en el Parque de Raquetas, con intensos encuentros en las primeras rondas del certamen que reúne a jóvenes talentos del tenis mundial.

En la rama masculina, el colombiano Emilio Cardona no pudo avanzar y cayó ante el estadounidense Safir Azan con parciales de 6/1 y 6/2. Por su parte, el paraguayo Álvaro Frutos, sembrado número 3 del torneo, confirmó su favoritismo al superar 7-5 y 6-3 al norteamericano Theo Hegarty.

El brasileño Livas De Carvalho dio cuenta del canadiense Benjamín Azar, cuarto preclasificado, en un partido que cerró con marcador de 7-6(4) y 6-2. A su vez, el francés Mathys Domenc, sembrado número 7 del Mundial Juvenil, eliminó al brasileño Pedro Albuquerque tras imponerse por doble 7/5.

Uno de los encuentros más llamativos de la jornada fue el triunfo del alemán Christopher Thies, quien en un maratónico y emotivo partido que se extendió por 3 horas y 5 minutos, derrotó al japonés Koki Nara con parciales de 6-3, 5-7 y 6-2.

En representación local, el tenista barranquillero Chetan Vásquez se despidió en su debut del Mundial Juvenil de Tenis J300 tras caer frente al británico Rhys Lawlor por 6/1 y 6/1, en un partido que tuvo una duración de 50 minutos.

En la modalidad de dobles, la pareja colombiana conformada por Alejandro Castellanos y Lucas Velasco fue superada en su primer compromiso por la dupla checa integrada por Tomas Krejci y Jan Psota, con marcador de 6-4 y 6-3.

En la rama femenina, la sembrada número uno del torneo, la estadounidense Welles Newman, inició su participación con una sólida victoria al derrotar a la checa Lacie Slamenikova por 6-4 y 6-2.

El Mundial Juvenil de Tenis J300 Copa Barranquilla sigue ofreciendo partidos de alto nivel en el Parque de Raquetas, consolidándose como uno de los eventos juveniles más importantes del calendario internacional.