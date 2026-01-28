Un empate inútil para el París Saint-Germain y el Newcastle cerró la fase previa para dos de los mejores equipos del primer tramo de la Liga de Campeones, que tras una mala racha final salieron del top ocho en un duelo en el que los de Luis Enrique no supieron transformar en peligro su dominio territorial.

Leer también: Athletic de Bilbao 2, Sporting de Lisboa 3: el equipo de Luis Javier Suárez avanza a octavos

Algunos pitos, muy minoritarios, acompañaron en el Parque de los Príncipes el pitido final de un duelo de mucha intensidad y pocas ocasiones, en el que el balón parado fue fatal para los locales, que se defendieron con orden y aprovecharon las pocas opciones que tuvieron.

Tendrá dos partidos más la primavera del PSG, algo que no parecía disgustar a su técnico, que ya vio como caía en la Copa y no quería vaciar demasiado su calendario de los próximos días, aunque ahora el campeón de Europa jugará con el juego de una repesca siempre impredecible.

Una trayectoria opuesta a la del año pasado, cuando empezaron mal y acabaron brillantes, mientras que en este curso hicieron los deberes en sus primeros pasos para acabar con una derrota y dos empates que les dejan undécimos. Algo parecido al Newcastle, que terminará un puesto por debajo.

Leer más: Benfica 4, Real Madrid 2: Mourinho manda a su exequipo al repechaje de la Champions

Habrá que ver las consecuencias en el equipo francés, poco amigo de las turbulencias y que ve como empiezan a encenderse luces de alerta, que su entrenador se obstina en minimizar asentándose en el crédito logrado la pasada campaña.

Surgen dudas

¿Quién puede dudar de este equipo?, repite el técnico, mientras la duda se abre cada vez más hueco, desde la portería, donde el joven Lucas Chevalier multiplica los errores y fue castigado por Luis Enrique en este duelo clave, hasta el ataque, donde Dembélé tarda en sacar brillo al Balón de Oro.

No fue suficiente el retorno de un Hakimi que todavía no está en su mejor forma, tras la lesión y la Copa África.

No quería sustos el equipo de Luis Enrique, lanzado a finiquitar el duelo por el procedimiento de urgencia y al minuto un penalti pitado con ayuda del VAR por mano de Miley, que cortaba una internada en el área de Barcola, les allanaba el camino.

Leer también: PSV 1, Bayern Munich 2: el equipo de Luis Díaz cierra la primera fase con victoria

Pero Dembélé se encontró a un inspirado Pope que cuatro minutos más tarde se vio sorprendido por un disparo desde la frontal de Vitinha que sigue en estado de gracia en la Liga de Campeones y que consiguió su quinta diana en al competición.

El partido se le ponía de cara al PSG, que se relamía con el balón, aunque sin crear ocasiones claras, relegando a los ingleses al papel de comparsas. Los de Eddie Howe resistían bien, ordenados en defensa y prestos a desplegar el contragolpe.

Aunque era a balón parado cuando conseguían encoger el corazón de los aficionados franceses, temblorosos ante las dificultades de su zaga ante los gigantones del Newcatle.

Leer más: Carlos Bacca renovó seis meses con Junior

El georgiano Kvaratskhelia tuvo que abandonar el campo en el 22 lesionado en una desafortunada entrada de Elenga, pero el equipo galo mantuvo el dominio.

En el tramo final del primer tramo, tras un lanzamiento de falta de Tonali desde el círculo central, que colgó el balón en el área de Safonov, un mal despeje de Marquinhos permitió a Willock lograr el empate.

Las fuerzas se igualaron tras el descenso. El PSG bajó el pistón y los ingleses encontraron oxígeno para más que para gestionar el peligro y la pelota rondó más el área de un Safonov que, sin embargo, tampoco se vio exigido.

Willock celebró un tanto que fue anulado por fuera de juego Dembélé volvió a demostrar que está lejos de su nivel de la pasada primavera, quizá la mejor de sus 27. Los murmullos acabaron por acompañar sus jugadas en una clara muestra de que la grada pierde la paciencia.

Elevó la intensidad el equipo de Luis Enrique, que notaba sobre su cabeza el peligro de la repesca, pero el punto de mira sigue sin estar regulado.

El Newcastle se agazapó bien y fió su destino a la contra, con la entrada de Wissa y Gordon, aunque en el 86 fue Barnes quien obligó a lucirse a Safonov.