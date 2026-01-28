La historia continúa. Junior anunció este miércoles la renovación del delantero porteño Carlos Bacca, de 39 años.

El ídolo rojiblanco, al que se le venció el contrato el pasado 31 de diciembre, seguirá ligado al equipo de sus amores por seis meses más.

El anuncio lo realizó el cuadro barranquillero en sus redes sociales. “Ídolo. Referente. Goleador. Carlos Bacca renueva y seguirá defendiendo nuestros colores. La historia continúa en casa”, se lee en el mensaje, que estuvo acompañado de una foto doble del goleador.

La publicación recibió cientos de ‘likes’ en cuestión de minutos, con mensajes de apoyo al gestor de tres de las once estrellas que reposan en el escudo del Junior.

“Excelente, los ídolos se respetan y tendremos a Carlos Arturo Bacca para rato. ¡Vamos goleador!”, “La historia debe culminar donde nación. ¡Vamos, ídolo!”, “Excelente, para que se retire en cancha el ídolo”, “Los ídolos siempre deben retirarse en cancha”, “Volvió el más grande de este club”, “Tenemos nuevo goleador”, “Nos dará la 12”, “¡Vamos, ídolo!”, fueron algunos de los mensajes posteados por los hinchas rojiblancos en la publicación realizada por Junior.

Bacca, que está a un pasito de volver a los terrenos de juego, luego de superar una dura lesión en el talón de Aquiles, que lo apartó de las canchas todo el semestre pasado, se une a una línea de atacantes donde ya están Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva.

El porteño se convierte en el jugador número 24 de la plantilla rojiblanca, liderada por el técnico uruguayo Alfredo Arias. Junior solo tiene por definir un cupo para completar los 25 reglamentarios. Por el momento, ese está reservado para Harold Rivera, aún el orientador rojiblanco le aseguró a EL HERALDO que el club podría esperar hasta el 6 de marzo, que es el plazo máximo de inscripción.

Bacca se encuentra en la última fase de su recuperación. Empezará en los próximos días a trabajar con los preparadores físicos para poner a punto y ya poder estar disponible para el técnico Alfredo Arias. Si los plazos se cumplen y no hay ningún otro contratiempo, el porteño estaría listo para jugar a mediados de febrero.