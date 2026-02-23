Alejandro Sanz y Elena Rose están de lanzamiento. Los artistas presentaron este lunes el videoclip de ‘Rimowa’, una de las canciones más íntimas del álbum ¿Y ahora qué +?, publicado por Sanz el pasado noviembre.

Considerada por los fans como una de las joyas ocultas del proyecto, “Rimowa” encontró su forma definitiva gracias a la complicidad creativa entre ambos artistas, quienes comparten la autoría del tema.

La colaboración surgió de manera orgánica (tal y como mostraron en una publicación conjunta en redes sociales) y se desarrolló durante la sesión de grabación en 5020 Miami, donde la primera toma vocal de Elena Rose emocionó tanto al equipo que terminó formando la base de la versión final del tema.

Tras el lanzamiento del disco, ambos artistas han decidido reunirse para dar un paso más y llevar “Rimowa” al terreno audiovisual. El videoclip, ya disponible, ha sido dirigido por Gus Carballo y producido por Music Content Factory y captura la conexión honesta entre dos amigos y cómplices creativos en un entorno minimalista, centrado en la verdad emocional por encima de cualquier artificio.

La grabación tuvo lugar en Madrid durante una lluviosa jornada de febrero, un clima que terminó aportando una textura emocional inesperada al resultado final. Lejos de ser un obstáculo, la lluvia añadió un tono íntimo y melancólico que acompaña a la perfección el espíritu del tema.

La narrativa del videoclip se construye en un espacio casi desnudo donde el peso recae en la interacción natural entre Sanz y Rose y en un elemento simbólico central: una maleta de ida y vuelta.

Vacía en lo físico pero cargada de recuerdos, esta maleta actúa como eje emocional de la pieza, evocando viajes, despedidas, encuentros y la memoria compartida entre dos artistas que han recorrido caminos juntos. A través de miradas, silencios y una complicidad palpable, la pieza convierte la sencillez en una declaración poderosa de sentimientos.

En paralelo a este estreno, seguimos celebrando Cuando nadie me ve, la serie documental original de Movistar Plus+ que ofrece un retrato íntimo y sin precedentes de su vida personal y profesional.

La producción acompaña a Alejandro Sanz en un momento de profunda reflexión creativa y vital, mostrando el proceso detrás de sus nuevas canciones, la preparación de la gira y la dimensión más humana del artista.

Además, tras el arranque con Sold Outs en Bogotá y Quito, Alejandro continúa con fuerza la segunda etapa de su gira mundial ‘¿Y Ahora Qué? que sigue cosechando éxitos por Latinoamérica y Estados Unidos.

