El más grande del rock está de regreso. Ya se encuentra disponible en formato digital la banda sonora original de EPiC: Elvis Presley in Concert, la nueva experiencia cinematográfica dirigida por Baz Luhrmann, que llegará exclusivamente a salas de todo el mundo el próximo 26 de febrero.

El álbum reúne 27 grabaciones que acompañan la película y celebra la energía irrepetible de Elvis Presley, ícono eterno del rock & roll.

Este soundtrack no es solo un complemento del filme: es el eje que sostiene esta propuesta audiovisual.

La colección incluye mezclas actualizadas de actuaciones icónicas en directo, junto a nuevos remixes y popurrís de grabaciones clásicas de Elvis, construyendo un puente entre la potencia original de los conciertos de 1970 y una producción sonora contemporánea que amplifica su impacto para nuevas generaciones.

La publicación del soundtrack se da como antesala del estreno en cines de EPiC: Elvis Presley in Concert, concebida como un evento cinematográfico sin precedentes.

La película, que estará disponible en salas tradicionales y en IMAX, presenta material real e inédito, restaurado especialmente para ofrecer una experiencia inmersiva que sitúa al espectador en primera fila frente al escenario.

Con el lanzamiento de EPiC: Elvis Presley in Concert (Original Motion Picture Soundtrack), el legado de Elvis Presley vuelve a expandirse más allá del tiempo. Cada canción captura la intensidad de su voz, el magnetismo de su presencia y la conexión visceral que estableció con millones de personas alrededor del mundo.

Este estreno musical no solo anticipa la llegada del filme a los cines; consolida un nuevo capítulo en la historia sonora de Elvis, invitando al público a escuchar, y muy pronto a ver, al artista como nunca antes.