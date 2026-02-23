Morat, una de las agrupaciones más influyentes del pop-rock en español a nivel global, obtuvo un premio en la edición 2026 de Premio Lo Nuestro, celebrada en el Kaseya Center de Miami. Como uno de los artistas más nominados de la noche, sus triunfos reafirman su peso dentro de la escena internacional y el momento de consolidación que atraviesa la banda.

Los reconocimientos reflejan el impacto sostenido de su más reciente álbum de estudio, Ya Es Mañana, distinguido con “Álbum del Año, Pop”. El proyecto ha ampliado su alcance en mercados clave y fortalecido su propuesta artística, conectando con audiencias a escala global mientras mantiene un desempeño destacado tanto en crítica como en resultados comerciales.

Esa misma noche, compartieron un momento muy especial al entregar al ícono colombiano Juanes el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria. Morat expresó: “El primer disco que compramos fue el suyo, los primeros covers que tocamos fueron sus canciones… y hoy es increíble poder decir que de los primeros consejos que recibimos en nuestra carrera también vinieron de él”.

”El premio fue entregado con las palabras: “Por todo lo que eres y lo que representas para la música latina, es un honor entregarte el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria.”

Este impulso se proyecta ahora hacia una etapa determinante en vivo. Morat debutará en Coachella el domingo 12 y 19 de abril, marcando un hito en uno de los escenarios más influyentes del circuito internacional de festivales. Además, la banda llevará su show a Tecate Pa’l Norte el 27 de marzo en Monterrey.

En paralelo, Morat ha comenzado a revelar las primeras fechas de su gira mundial 2026-2027, con presentaciones confirmadas en Colombia, Chile, Argentina y España, y nuevas ciudades por anunciar próximamente.

La gira sucede a un 2025 decisivo en su trayectoria, que culminó en noviembre con su primer Latin Grammy al Mejor Álbum Pop/Rock por Ya Es Mañana. Con nueva música en desarrollo y una base de seguidores en constante expansión, Morat inicia esta nueva etapa con proyección internacional sostenida y una ambición creativa en plena evolución.