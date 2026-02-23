El Carnaval terminó, pero Barranquilla no deja de dar de qué hablar. Esta vez, no es por la reina, sino por la presencia de Shakira y Beéle en Barranquilla.

Ambos artistas confirmaron que estaban en La Arenosa, aunque evitaron explicar en qué contexto se dio su reunión, un video publicado por la administración distrital, dejó ver que se encontraban en el rodaje de un video en las calles de Barrio Abajo.,

Y luego, volvieron a encender las redes cuando Shakira tomó una máquina de tatuar y dibujó sobre el brazo derecho del joven cantante. La barranquillera, concentrada, le preguntaba si el trazo había quedado bien. Él, tranquilo, respondió: “Sí, sí, sí. Yo ahora lo tinto un poquitico”.

La conexión entre ambos viene desde 2025, cuando Beéle fue invitado por la artista a participar en una nueva versión de Hips Don’t Lie, proyecto en el que también estuvo el británico Ed Sheeran. Desde entonces, la colaboración musical dio paso a una amistad que ahora queda marcada en la piel.

Aunque al principio no se conocía el diseño completo, después se reveló que el tatuaje decía “Shaki”. La publicación estuvo acompañada de una frase que no pasó desapercibida: “coletera para toda la vida”. La palabra, que en el pasado tuvo una carga negativa en Colombia, hoy es usada por muchos jóvenes como símbolo de identidad, autenticidad y orgullo por el origen.

Shakira también reaccionó. En sus redes escribió: “Aún no supero que Beéle me haya hecho tatuarle el brazo a las 6 de la mañana con mi nombre!! Creo que encontré una segunda profesión. ¿Quién más quiere uno?”.