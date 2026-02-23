Merlina Addams está de regreso. Este lunes Netflix anunció el inicio de la producción de la tercera temporada que contará con la estrella Winona Ryder como gran adquisición.

La plataforma de streaming también dio a conocer a Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan, Kennedy Moyer como las nuevas caras que aparecerán en esta serie, la más vista de todos los tiempos de Netflix que se graba cerca de Dublín, Irlanda.

Estos actores se unen a la ya anunciada Eva Green, quien interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams, así como a los miembros del elenco que regresan: Jenna Ortega (Merlina Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Homero Addams) y muchos más.

Los creadores, showrunners y productores ejecutivos Al Gough y Miles Millar dijeron en un comunicado de prensa compartido por Netflix que para ellos es un oscuro placer abrir de par en par las puertas de la Academia Nevermore una vez más al comenzar la producción de la tercera temporada.

“Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas”, indicaron.

También dijeron que “esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió”.

Por su parte, Tim Burton, productor ejecutivo y director, dijo estar emocionado por volver para la tercera temporada y es genial reunirse con todo el elenco original.

“La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos, como Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado”, sentenció el cineasta.

Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la tercera temporada de Merlina.

La temporada 1 de Merlina es la serie de televisión en inglés más popular de Netflix de todos los tiempos y la temporada 2 es la quinta serie de televisión en inglés más popular. La serie es una historia de misterio sobrenatural que narra los años de Merlina Addams como estudiante en la Academia Nevermore.

