Varios rumores surgieron sobre el romance de la actriz peruana Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz, que no terminaban de anunciar.

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Pues el pasado fin de semana Cayo publicó una serie de fotografías en sus redes sociales celebrando su cumpleaños número 38 en Los Ángeles, en las que aparecía nada más y nada menos que el intérprete de ‘Corazón partío’.

Con estas imágenes confirmaron que efectivamente si ese están dando una oportunidad como pareja. En la primera foto, en blanco y negro, el cantante aparece en primer plano comiendo torta, mientras ella lo abraza por la espalda.

En otra fotografía, la actriz sopla las velas y se observan los brazos de Sanz protegiendo la llama del viento. Una toma más cercana muestra a la actriz siendo rodeada por los brazos del artista.

También hay imágenes donde ella posa con una amiga y otra donde él aparece solo, aparentemente atendiendo un asador.

Innstagram unlunar Alejandro Sanz en el cumpleaños de Stephanie Cayo

Todos los rumores de amor surgieron durante la celebración de San Valentín en Bogotá, cuando el artista ofreció un par de conciertos en la ciudad y ambos fueron vistos compartiendo tiempo.

Después de ese encuentro, la actriz acompañó al intérprete en su presentación en Guayaquil, donde, según versiones, se les vio tomados de la mano en algunos momentos.

Y la cereza del pastel la puso el propio Alejandro Sanz quien dio un paso más al compartir en redes sociales una imagen de una videollamada con la actriz, en la que ambos aparecen sonrientes.

Además, en la publicación del cumpleaños de Stephanie, Alejandro le posteó: “Feliz cumpleaños limeña” junto a un emoji de corazón y pastel.