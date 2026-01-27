El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, justificó la declaratoria de la polémica emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro en que “se necesitan $3,3 billones para las UPC”.

Leer más: Colombia evalúa imponer aranceles del 30 % a más productos ecuatorianos

Así lo afirmó en el debate de control político que se cumple este martes en la plenaria del Senado por el controvertido decreto del estado de excepción.

“Con los decretos que se han expedido se busca recolectar más de $3 billones para atender el fallo de la Corte Constitucional en el que se ordena ajustar las Unidades de Pago por Capitación, UPC -los recursos que les entrega del Estado a las EPS por cada paciente-”, indicó el funcionario.

Le puede interesar: Petro dice que antes de hablar con Trump iba a pedir a soldados llegar con fusiles si EE. UU. intervenía en Colombia: “Me cambió el discurso”

“La Corte Constitucional, en la sentencia, que es la 760 del año 2008, que les dijo a todos los gobiernos que han pasado que tienen que igualar la UPC, o sea la Unidad de Pago por Capitación, para los dos regímenes, contributivo y subsidiado”, anotó.

Agregó al respecto el jefe de la cartera de protección social: “La reforma del presidente Petro trae que se acaban las desigualdades. Todos estamos a un buen nivel, se gasta el mismo dinero tanto en el contributivo como en el subsidiado, pero desafortunadamente en el gobierno del doctor Duque se rebajó la UPC para el régimen subsidiado y llegó al 89% del régimen contributivo”.

No olvide leer: Petro dice que Estados Unidos debe “devolver” a Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Recordó que “la Corte ha solicitado que se llegue al 95%, pero eso representa $3,3 billones que en este momento implica una situación que no estábamos contemplando, pero que es obligatorio como lo considera la Corte, y nosotros estamos totalmente de acuerdo, no solamente del 95%, pero no debería haber diferencia entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Y aseveró finalmente que en la hundida reforma a la salud “se buscaba ajustar esos recursos, (...) y eso explica necesariamente por qué la reforma debe tener, en este caso, apoyo de la emergencia”.