Cumpliendo con lo planificado por parte del Distrito, la grama natural proveniente del estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue trasplantada en la Institución Educativa Distrital (IED) Alexander Von Humboldt, para que los estudiantes cuentan con mejores condiciones en su cancha, lo que permite fomentar la práctica del deporte entre los alumnos.

“Esta grama se fue para colegios, para parques. Mucha gente que quería tener ese pedacito de historia, de tantas clasificaciones a los mundiales, de tantos títulos del Junior. Todos quedan muy felices”, recordó el alcalde Alejandro Char.

La reutilización de la grama retirada permite beneficiar a la comunidad educativa y contribuir al mejoramiento de los espacios destinados a la recreación y el deporte escolar.

La gramilla también será aprovechada en otros espacios públicos, para tratar de arle así un mejor aprovechamiento y una segunda vida, tras cumplir su ciclo en el escenario deportivo más importante de la capital del Atlántico.

La comunidad educativa del plantel está feliz disfrutando de este reverdecer de algunas zonas verdes, al tiempo que se comprometieron al cuidado de ella.

La secretaria distrital de Educación, Paola Amar, resaltó que este tipo de iniciativas fortalecen la formación integral de los estudiantes y contribuyen al bienestar de la comunidad educativa.

“La escuela es también un escenario donde se construyen sueños, disciplina y trabajo en equipo. Mejorar los espacios deportivos de nuestras instituciones educativas significa brindarles a nuestros estudiantes más oportunidades para crecer, desarrollar sus talentos y adoptar hábitos de vida saludables”, expresó Amar.

“Bajo la orientación del alcalde Alejandro Char, seguimos trabajando para que nuestros colegios cuenten con entornos que inspiren aprendizaje, bienestar y desarrollo integral”, expresó Paola Amar, secretaria distrital de Educación", añadió la funcionaria.

Con esta intervención, la comunidad educativa contará con mejores condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y pedagógicas.