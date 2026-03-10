Durante la primera mesa de articulación de actores líderes de la estrategia BAQSTEM+IS, que se llevó a cabo en Barranquilla, más de 40 representantes del ecosistema educativo, científico, empresarial y académico de la ciudad trazaron la hoja de ruta para consolidar un modelo de ciencia y tecnología para los colegios públicos.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char resaltó que la apuesta de la ciudad por la educación basada en ciencia, tecnología e innovación se sigue consolidando.

“La educación pública de calidad es prioritaria. Que nuestros colegios públicos tengan estándares muy superiores con programas de formación que les agregue competencias y habilidades para su futuro, ese es nuestro principal objetivo. Por eso no escatimamos esfuerzos en formar a nuestros docentes, a nuestros niños y jóvenes y hacemos equipo con todos aquellos que nos permitan brindar una educación de calidad a nuestros pelaos”, declaró.

El mandatario agregó que: “el mundo de hoy exige competencias tecnológicas, ciencia e innovación, y en nuestras IED estamos brindando todas esas herramientas y nuestros muchachos salen muy preparados. Vamos por una educación pública a otro nivel”.

De esta manera, la jornada BAQSTEM+IS permitió avanzar en la construcción de la hoja de ruta 2026 de BAQSTEM+IS, una iniciativa que impulsa procesos educativos basados en investigación, pensamiento científico, desarrollo tecnológico y formación en habilidades del siglo XXI para niñas, niños y jóvenes del Distrito.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento de procesos pedagógicos basados en investigación aplicada, promoviendo que estudiantes y docentes participen en proyectos científicos, desarrollos tecnológicos y experiencias de innovación que conecten el aprendizaje con los retos reales del territorio.

Asimismo, los actores realizaron un análisis estratégico de los avances alcanzados en 2025, identificando aprendizajes y oportunidades de mejora que permitirán ampliar el impacto de BAQSTEM+IS en el nuevo ciclo. Este proceso permitió estructurar acciones de mayor alcance enfocadas en la generación de conocimiento, la transferencia tecnológica y la formación de talento con pensamiento crítico, creativo y emprendedor.

En el marco de la mesa también se abrió la convocatoria para escenarios de inmersión y articulación, espacios donde estudiantes y docentes podrán vincularse a proyectos de investigación, innovación tecnológica y desarrollo de soluciones para los desafíos del territorio, fortaleciendo competencias clave como pensamiento científico, resolución de problemas, creatividad, trabajo colaborativo y liderazgo.

Por su parte, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, destacó la importancia de esta estrategia para el futuro de la ciudad:

“Estamos consolidando una educación que pone en el centro la investigación, la ciencia y la innovación. BAQSTEM+IS es una apuesta estratégica para que nuestros estudiantes desarrollen las habilidades del siglo XXI, se conecten con el ecosistema de conocimiento y puedan convertirse en los científicos, ingenieros, investigadores y emprendedores que liderarán el desarrollo de nuestra ciudad”, sostuvo.