De cara a la grave situación de orden público que se vive en el departamento del Magdalena por cuenta de los enfrentamientos armados que libran en la Sierra Nevada las Autodefensas Conquistadoras (ACSN) y el Clan del Golfo, además de los problemas en el Parque Tayrona la gobernadora Margarita Guerra Zúñiga solicita apoyo al Gobierno Nacional.

En entrevista con un medio de comunicación radial en la mañana de este miércoles 11 de marzo la mandataria informó que ya le solicitó al ministro de Defensa la realización de un consejo de seguridad en que se produzcan resultados tendientes a evitar que el Clan del Golfo siga creciendo.

Agregó que “hoy no hay un solo municipio del Magdalena que no tenga presencia del Clan del Golfo”.

Además cuentan con una llamada zona gris que comprende la Ciénaga Grande y que tiene salida hacia el Atlántico, y cuya responsabilidad en materia de seguridad le ha sido asignada al Ejército Nacional.

Alude la gobernadora que lo que hoy afrontan es una “herencia de parte de Hernán Giraldo con los Conquistadores de la Sierra, y también el Clan del Golfo que hace cinco años era una célula muy pequeña en el Magdalena, pero hoy está en todo el departamento”, anotó Guerra.

En las últimas horas la mandataria del Magdalena logró, con apoyo del Ejército Nacional, que se realizara un rescate aéreo humanitario en la Sierra, zona rural de Aracataca, para sacar a la comunidad arhuaca que ha resultado herida en los combates que llevan más de dos semanas, pero que se han intensificado desde el viernes.